Estudiantes y profesores de Acomayo - Cusco terminan en emergencias tras consumir alimentos contaminados en el colegio

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cincuenta miembros del colegio Tomasa Tito Condemayta, en Acomayo, sufrieron una intoxicación al consumir alimentos contaminados. Este suceso afectó a escolares de cuarto y quinto de secundaria, al director de la institución y a cuatro docentes.

Los agraviados presentaron fuertes dolores estomacales, vómitos y diarrea en sus hogares. Por la madrugada, los familiares acudieron de emergencia al centro de salud local, pero la alta concurrencia demostró que no eran casos aislados.

Se espera traslado urgente hacia Cusco

Ante tal demanda médica en varios pacientes, los familiares exigieron a las autoridades el pronto envío de ambulancias para trasladar a los estudiantes y profesores hacia Cusco, o una autorización para poder evacuarlos en vehículos particulares.

No se están recuperando los niños (por lo que) han comido en colegio (...) saltado de atún, pollo. Los docentes también están 'semi muertos' (...) habrán sido llevados a Cuzco (sic).", mencionó Jovara Vargas, madre de familia de la institución.

Esta delicada situación de emergencia motivó que algunos de los escolares que presentaban las mayores complicaciones hayan sido evacuados oportunamente hacia la ciudad imperial.

Paralelamente, se movilizaron varios médicos, enfermeras y personal especializado de EsSalud directamente hacia la respectiva zona afectada de la provincia.

Además, a este importante esfuerzo de asistencia sanitaria, se sumaron diversas unidades móviles y especialistas provenientes de los establecimientos de salud de los distritos de Quiquijana y Pomacanchi.

No se determinan las causas de la infección

Hasta el momento, aún no se ha logrado establecer con certeza cuál sería el agente patógeno que habría provocado esta masiva infección estomacal en la institución educativa.

Durante la atención inicial de urgencia, los angustiados padres de familia exigieron que se realicen exámenes médicos de laboratorio para determinar rápidamente las verdaderas causas del grave y repentino incidente.

Sin embargo, ante la evidente carencia del equipamiento tecnológico necesario en el respectivo centro de salud local, las diversas muestras clínicas habrían sido traídas directamente hacia la ciudad del Cusco.

En consecuencia, toda la comunidad afectada se mantiene a la expectativa y espera recibir pronto mayor información oficial por parte de la autoridad regional de salud en este territorio.