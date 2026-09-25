Sarampión deja primera muerte reconocida en Perú: fue un adolescente de 16 años en Loreto

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El adolescente fue ubicado durante las jornadas de búsqueda activa que realiza la Dirección Regional de Salud de Loreto en las comunidades afectadas por la circulación del virus. Inicialmente presentó problemas respiratorios, pero su estado de salud se agravó hasta evolucionar a una neumonía.

Menor no tenía vacunas

Percy Vargas, director regional de Salud, informó que el menor no había recibido ninguna dosis de la vacuna contra el sarampión. La autoridad atribuyó esta situación a factores socioculturales existentes en la comunidad donde residía el adolescente.

Según explicó Vargas, la población de Alto Monte mantiene restricciones frente al ingreso de personal sanitario para desarrollar campañas de inmunización. La falta de vacunación habría incrementado el riesgo de complicaciones ante la enfermedad.

Percy Vargas, director regional de Salud de Loreto

El funcionario afirmó que respeta las creencias religiosas de los habitantes, aunque remarcó que la prevención de enfermedades también representa una responsabilidad colectiva. Por ello, insistió en la necesidad de facilitar el trabajo de los equipos de salud.

Loreto registra casos confirmados

El fallecimiento se produjo en un contexto de propagación del sarampión en Loreto. Hasta la Semana Epidemiológica 36, la región reportó 280 casos notificados, de los cuales 44 fueron confirmados mediante pruebas moleculares.

M.M.R. Measles, Mumps, Rubella Vaccine (vacuna triple vírica contra sarampión, paperas y rubeola)

La provincia de Ramón Castilla concentra parte de los casos identificados. Allí se confirmaron 15 contagios en pacientes cuyas edades oscilan entre los 11 y 29 años. La mayoría de los casos corresponde a personas de sexo masculino, según la información regional.

Las autoridades mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica y búsqueda de nuevos pacientes para contener la expansión del virus en las comunidades afectadas.

Minsa recomienda vacunación

El Ministerio de Salud indicó que el sarampión puede manifestarse con fiebre elevada, tos seca, secreción nasal y ojos enrojecidos o llorosos. La enfermedad también puede generar complicaciones respiratorias, especialmente cuando no existe protección mediante la vacuna.

Ante la situación se pide a la población acudir a los establecimientos de salud para recibir la inmunización de manera gratuita. La vacunación es considerada una de las principales medidas para reducir los casos graves y prevenir nuevas muertes.

El caso del adolescente fue reconocido oficialmente como el primer deceso por sarampión en el país. Su muerte, ocurrida después de la evolución del cuadro respiratorio a neumonía, vuelve a poner en alerta a las autoridades sanitarias de Loreto.