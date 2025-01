"Vivo un calvario": Madre pide intervención del MIMP tras sustracción de su hijo por parte de su expareja

En un emotivo llamado de auxilio, una madre de familia denunció públicamente la sustracción de su hijo de seis años por parte de su expareja en Villa El Salvador. La mujer, identificada como Nicol, relató que el incidente ocurrió este jueves, cuando se encontraba en una diligencia judicial que involucraba una cámara Gesell como parte de un proceso legal en su contra.

La madre, visiblemente afectada, solicitó la intervención del Ministerio de la Mujer para que se resuelva esta situación que ha descrito como un "calvario" para ella y su hijo, porque su pareja y suboficial identificado como Giuseppe Repeto.

Según la denuncia de Nicol, la sustracción tuvo lugar a las 10 de la mañana, minutos antes de que finalizara la diligencia, explicó la madre, quien también precisó que el hecho ocurrió mientras ella se encontraba cerca de la sede judicial, participando en un proceso relacionado con la custodia del niño.

"Se estaba realizando la cámara Gesell por la segunda denuncia que me puso en mi contra. La primera fue archivada y la segunda está en proceso. En ese momento, él llegó con el niño y, al finalizar la entrevista, lo subió a una camioneta y se lo llevó", declaró Nicol López.

Nicol relató cómo esta no es la primera vez que enfrenta una situación similar. La madre aseguró que ha sido víctima de violencia psicológica y control por parte de su expareja, lo que ha generado un ambiente de angustia y estrés constante para ella y su hijo.

La denuncia de Nicol se produce en medio de un proceso judicial que involucra acusaciones mutuas entre ella y su expareja. En el contexto de la cámara Gesell, que es una herramienta utilizada en los procesos judiciales para proteger a los menores, la madre asegura que no se esperaba que el padre del niño pudiera sustraerlo en un momento tan delicado.

"Pido ayuda al Ministerio de la Mujer porque no es la primera vez que pasa, vivo un calvario. Mi error fue no haber presentado la denuncia años atrás, pero ahora estoy pidiendo que me ayuden a traer a mi hijo de vuelta", señaló la madre con lágrimas en los ojos.