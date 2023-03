Casma: Más de 500 viviendas afectadas por el desborde del río Sechín

13/03/2023 / Exitosa Noticias / Áncash

Ayer, aproximadamente a las 7:00 de la noche aumentó el caudal del río; se rompió el dique y las aguas salieron por Camino Viejo, dirigiéndose a las principales calles de la ciudad del Eterno Sol. Ello provocó angustia en los casmeños, quienes empezaron a colocar costales de tierra en las puertas de sus casas; sin embargo, no fue impedimento para que ingresen a sus hogares.

Tras lo ocurrido, Hidrandina corto el fluido eléctrico a las 9 de la noche, para evitar situaciones más complicadas. Los sectores más críticos fueron los asentamientos humanos Los Mangales, Santa Rosa, 16 de Junio y Alberto Portella.

Vecinos con escobas, recogedores y baldes, recogieron las aguas que habían invadido todos los ambientes de sus casas. Otros, recogían sus enseres y las colocaban en mototaxis o autos y las trasladaban a Chimbote.

• Negocios afectados:

El fenómeno natural afectó negocios; es el caso de María Teresa Rincón Pablo, una mujer de 65 años que se dedicaba a la venta de productos de primera necesidad y con ello, solventaba su casa y los estudios universitarios de su hijo.

"Lo he perdido todo. Mi congeladora y mi refrigeradora ya no sirven. Las verduras, frutas y otros productos se han malogrado ¿qué voy hacer? He tenido que pedir ayuda a mis vecinos para que me puedan ayudar a sacar el agua de mi casa. Yo tengo un hijo de 18 años que inició sus estudios superiores, ahora no podré apoyarlo", mencionó Teresa Rincón entre lágrimas a Exitosa Chimbote.

Otro de los perjudicados fue Luis Moreno, un vendedor de balones de gas y bidones de agua; que tuvo que salir de su vivienda junto a sus hijos de 5 y 11 meses, ya que su vivienda de material de adobe se caía a pedazos.

"Me he quedado sin casa, tuve que salir con mis hijos y mi esposa porque las paredes se nos venían encima. Estoy muy preocupado por está situación. De los 100 balones de gas que tenia me quedado con 30, las aguas se las llevaron. Ahora estoy tratando de venderlos y cada media hora colocó en mi moto dos balones y las remato para tener dinero y poder comprar alimentos para mis hijos", manifestó Moreno; entre lágrimas.

Francisco López López, no es ajeno a esta situación, pues es un comerciante del mercado Milagritos, quien guardaba en su vivienda 200 kilos de maracuyá, mango, palta y plátanos; pero lo perdió todo.

"Junto a mi hermana tenemos un puesto en el mercado. Nosotros guardábamos las frutas y plastiqueria en nuestra vivienda; pero las aguas nos dejaron sin ello. Hemos perdido más de 5 mil soles. Ahora, no tenemos ni ropa. Hemos perdido 15 cuyes y 20 conejos, los cuales criábamos con mucho amor en la casa de mi hermana", detalló Francisco.

• Ayuda a damnificados:

El alcalde de la provincia de Casma, Julio Meléndez, mencionó que se acondicionará 50 carpas en el complejo deportivo y el estadio municipal "Valeriano López", para las 500 personas afectadas.

"Hemos acondicionado junto a personal de Defensa Civil de la Municipalidad de la Provincia de Casma, estos ambientes para que las familias pernocten, ya que se avecina fuertes lluvias y podría aumentar el caudal del río Sechín.Hemos empadronado a la población afectada. Ahora también se ha llevado maquinarias para retirar escombros", detalló el burgomaestre.

A su turno el director de la Dirección Desconcentrada Indeci Áncash, Jorge Suárez Galdós, informó a Exitosa que hay 500 personas afectadas y más de 30 viviendas inhabitables.

" Se ha empadronado a las personas afectadas. Indeci trasladará mañana 40 toneladas de alimentos al Gobierno Regional de Áncash y este, a su turno, lo enviará a la Municipalidad Provincial de Casma para que pueda repartir de forma equitativa a los damnificados", subrayó el funcionario.