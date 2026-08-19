Sicarios asesinan a balazos a chofer de combi en Mirones Bajos: dos pasajeros resultaron heridos

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un conductor de una combi informal fue baleado durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto en el Cercado de Lima. El hecho ocurrió cerca de la zona de Ricardo Palma, cuando dos sujetos descendieron de un automóvil y dispararon contra la unidad de la empresa Planeta.

Identifican al chofer fallecido y reportan heridos

La víctima, César Cristhian Díaz Barreto, conocido como "Bambucha", recibió varios impactos de bala mientras permanecía al volante. Tras el ataque, dos pasajeras que se encontraban dentro del vehículo también resultaron heridas.

Ambas fueron auxiliadas y trasladadas al hospital San José, ubicado en Carmen de la Legua, donde recibieron atención médica.

Unidad baleada esta madrugada que cobro la vida del conductor "Bambucha"

Investigan posible extorsión

En la escena del crimen, los agentes policiales encontraron diez casquillos de bala. Según las primeras investigaciones, los atacantes habrían utilizado un automóvil de color plomo para acercarse al vehículo y luego escapar tras cometer el asesinato.

El caso estaría relacionado con las amenazas y cobros extorsivos que vienen afectando a los transportistas de la ruta Plaza Unión-Carmen de la Legua.

Los trabajadores habrían recibido un video a través de WhatsApp en el que una organización denominada preliminarmente "Callao Unido" mostraría la placa del vehículo atacado y realizaría advertencias vinculadas al pago de dinero.

Autoridades bordearon el área para realizar las diligencias correspondientes (Difusión)

Segundo ataque en pocos días

Las autoridades informaron que este sería el segundo atentado contra conductores de la misma empresa registrado en menos de una semana. La situación ha generado preocupación entre los trabajadores del transporte, quienes temen nuevos ataques debido a las amenazas recibidas.

Personal policial de la comisaría de Mirones Bajo y agentes de Investigación Criminal llegaron al lugar para recoger evidencias, conversar con testigos y revisar las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.

Las diligencias continúan con el objetivo de identificar a los responsables del crimen, establecer cómo ocurrió el ataque y determinar si existe una organización criminal detrás de las amenazas contra los transportistas.