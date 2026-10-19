Asesinan a cantante urbano en V.M.T. cuando iba a visitar a su hija: Policía investiga el ataque

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ola de criminalidad que azota al país continúa cobrando la vida de más personas. En Villa María del Triunfo acribillaron a un cantante urbano cuando se dirigía a visitar a su hija y ahora la Policía Nacional del Perú investiga el ataque para conocer las circunstancias en que ocurrió.

Asesinan a balazos al cantante de música urbana 'Capricho Ferrari'

Miguel Adrián Ferrari Tejada, artísticamente conocido como 'Capricho Ferrari', perdió la vida a los 20 años en la zona de San Pedro, en la urbanización Primer Hogar Policial, en el citado distrito de Lima Sur. El hecho de sangre quedó registrado por las cámaras de seguridad que se encuentra en el sector.

De acuerdo a información preliminar, el joven llegó hasta dicho punto a bordo de una motocicleta para visitar a su pareja y a su menor hija. De pronto, fue sorprendido por un sujeto encapuchado quien abrió fuego hacia él hasta en cinco oportunidades para luego escapar.

La víctima, aún padeciendo por el ataque, corrió gritando algunos metros intentando que alguien lo pueda auxiliar, no le alcanzaron las fuerzas por lo que se desvaneció y finalmente falleció.

Familiares de Ferrari Tejada indicaron que él no tenía problemas con nadie por lo que les resultó sorpresivo que lo hayan asesinado. Ahora la Policía Nacional del Perú abrió una pesquisa con el propósito principal de investigar las circunstancias del asesinato y buscar determinar cuál fue el móvil de este crimen y al mismo identificar al responsable.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el distrito de VMT, un cantante fue acribillado cuando se dirigía a visitar a su hija. La Policía Nacional investiga el caso para esclarecer las circunstancias del ataque. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 19, 2026

Colegas y amigos de 'Capricho Ferrari' lamentan su muerte

El asesinato del intérprete de música urbana ha causado gran consternación en su círculo más cercano, es por ello que familiares, colegas y amigos han lamentado su muerte y le han dedicado mensajes de despedida en sus redes sociales.

Uno de ellos fue su amigo, cantante de hip hop, Oliver Taipe quien le dedicó unas sentidas palabras que las acompañó junto al videoclip de una canción. "Descansa en paz mi hermano. Capricho Ferrari presente. Se fue uno de los Warriors", expresó.

Del mismo modo, la página de Facebook Trap Sudaka publicó el siguiente mensaje dirigido al cantante urbano: "Que descanse en paz y que su música siga viviendo en el corazón de quienes lo escucharon. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad urbana peruana en estos momentos de profundo dolor".

Es así que, un joven de tan solo 20 años identificado como Miguel Adrián Ferrari Tejada, quien se desempeñaba como cantante urbano bajo el nombre de 'Capricho Ferrari', fue acribillado por un sujeto quien le disparó hasta en cinco oportunidades cuando se dirigía a visitar a su menor hija. Cuando aún estaba herido intentó gritar para pedir auxilio, sin embargo, perdió la vida.