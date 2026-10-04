ERM 2026: Ministerio Público reportó 79 detenidos por presuntos delitos electorales

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público informó que 79 ciudadanos fueron detenidos durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 por la presunta comisión de delitos de carácter electoral. El balance corresponde al cierre de la votación de este domingo y registra a Cusco como la región con más casos a nivel nacional.

Cusco concentra la mayor cantidad de detenidos

Según Andina, el coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, precisó que Cusco registró 12 detenidos, mientras Lima Sur contabilizó ocho. Arequipa e Ica tuvieron seis casos cada una, mientras Tacna y Cajamarca reportaron cuatro personas detenidas durante la jornada electoral.

"En Lima Sur tenemos a ocho ciudadanos detenidos por la presunta comisión de conductas delictivas de carácter electoral, mientras que en Arequipa e Ica tenemos a seis personas detenidas, en tanto que en Tacna y Cajamarca tenemos a cuatro personas detenidas", dijo.

Las principales conductas detectadas estuvieron relacionadas con suplantación de identidad, incumplimiento de la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas, propaganda política indebida e inducción al voto. Estos casos fueron intervenidos durante el desarrollo de las elecciones y quedaron sujetos a las diligencias correspondientes.

Autoridades.

Los ciudadanos detenidos podrán permanecer bajo esa condición durante un máximo de 48 horas, de acuerdo con la normativa mencionada por el Ministerio Público. Durante ese periodo, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú realizarán las investigaciones correspondientes para establecer si existe responsabilidad penal en cada caso.

Fiscalía desplegó casi 6.800 fiscales

El Ministerio Público informó que casi 6.800 fiscales fueron desplegados en los locales de votación de todo el país durante las ERM 2026. El personal realizó actuaciones preventivas y atendió hechos que podían constituir conductas delictivas durante el proceso electoral.

El balance de cierre se conoció después de reportes parciales difundidos durante la jornada. La cifra final de 79 detenidos por presuntos delitos electorales corresponde al registro comunicado por el Ministerio Público una vez culminada la votación y permite identificar las jurisdicciones con mayor cantidad de intervenciones.

Supervisión electoral.

Las intervenciones estuvieron vinculadas con hechos ocurridos durante los comicios y no representan, por sí mismas, una condena. Las personas detenidas permanecen sujetas a las investigaciones de la Fiscalía y la PNP, entidades encargadas de determinar las responsabilidades que correspondan según cada caso.

Con 12 detenidos, Cusco encabezó el registro nacional, seguido por Lima Sur con ocho. Arequipa e Ica sumaron seis cada una, mientras Tacna y Cajamarca registraron cuatro por jurisdicción. Los demás casos corresponden a otras zonas del país comprendidas en el balance fiscal de las elecciones.