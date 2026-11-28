27/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos frente a la Municipalidad de Villa El Salvador. El crimen ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde y habría sido perpetrado por los mismos sujetos que lo acompañaban. Una comerciante estuvo a punto de convertirse en otra víctima del ataque.

Comerciante salvó de morir durante el ataque armado

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en la zona, la víctima se encontraba conversando con sus acompañantes minutos antes de ser atacada. Posteriormente, cuando permanecía a bordo de su motocicleta, habría sido acribillada por estos sujetos, quienes abrieron fuego en su contra y escaparon tras cometer el crimen.

Los testigos señalaron que escucharon hasta cinco disparos. Una comerciante que se encontraba trabajando cerca del lugar logró salvarse de milagro, luego de que uno de los proyectiles impactara contra una botella que tenía sobre su banca, evitando que la bala alcanzara su cuerpo.

"Había una botella de agua encima de mi banca, por suerte, la bala no me cayó a mí y me salvé, le cayó la botella de agua. No había policía en el momento del asesinato. Nosotros trabajamos así sin inseguridad. Todo ocurrió a las 4:30. Yo pensé que se había reventado, pero estaban baleándose", dijo la comerciante.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un nuevo hecho de sangre se ha registrado en Villa El Salvador, donde un hombre que estaba a bordo de una moto fue asesinado a balazos frente a la municipalidad distrital y a pocos metros de una comisaría. Los testigos del suceso escucharon hasta cinco disparos y la víctima habría sido atacado por sus acompañantes. Además, una comerciante se salvó de morir tras desatarse la balacera. Los peritos de Criminalística se apersonaron hasta la zona del crimen y han contabilizado hasta cinca casquillos de balas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Conflicto en Gaza: Israel intensifica asesinatos y Estados Unidos pide acelerar plan de alto al fuego November 28, 2026

Criminalística recogió casquillos en la escena del crimen

Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, quienes realizaron las diligencias correspondientes y recogieron entre cinco y seis casquillos de arma de fuego. Los familiares de la víctima, por su parte, evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación.

Uno de los aspectos que genera preocupación entre los vecinos y comerciantes es la falta de cámaras de seguridad operativas en los alrededores, debido a que se encontrarían en mantenimiento. Además, algunos comerciantes se mostraron temerosos de facilitar las grabaciones de sus establecimientos.

El asesinato ocurrió frente a la sede municipal y a pocos metros de la comisaría de Villa El Salvador, situación que ha generado indignación entre los vecinos. La Policía continúa investigando el caso para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que se produjo este nuevo ataque armado.

Es así que, este nuevo crimen se suma a otro asesinato registrado la noche anterior en Villa El Salvador, lo que evidencia la preocupante situación de inseguridad que atraviesa el distrito. Ambos casos han generado alarma entre los vecinos, quienes observan con temor cómo la criminalidad continúa ganando terreno en sus calles.