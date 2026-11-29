29/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un mototaxista de 17 años fue asesinado a balazos la noche del sábado 28 de noviembre, mientras esperaba pasajeros en su paradero de la avenida Manuel Caledonio de la Torre, a la altura del Puente Amarillo, en Santa Anita. El ataque ocurrió cerca de las 8:00 p. m., a pocos metros de un conocido restaurante de comida criolla.

Un ataque en plena vía

Según testigos, dos presuntos sicarios que viajaban en una motocicleta interceptaron la mototaxi y dispararon al menos en dos oportunidades cuando el menor se encontraba dentro de su unidad. La víctima intentó escapar, pero cayó sobre el pavimento a causa de los impactos de bala.

Padre de una niña de dos años

El joven fue identificado con la iniciales J. L. A. C. Su tía contó que trabajaba como mototaxista desde hacía cerca de dos años para sacar adelante a su hija de dos años. Recordó que un compañero suyo, que sí consiguió pasajero, pudo haber sido la víctima. Aseguró que J. L. no había recibido amenazas, exigió justicia y pidió que los policías se ubiquen en cada esquina.

"Él se dedicaba a trabajar, como todo hico era palomilla, pero nada malo. Pero, pasó. Y si no era él, podía ser su compañero que estaba atrás, que si consiguió pasajero. Si agarraba esa carrera, nada pasaba con mi sobrino", declaró.

Hipótesis de extorsión

La Comisaría de Santa Anita investiga el crimen y no descarta que se trate de un caso de extorsión, pues es el segundo mototaxista asesinado en el mismo lugar en menos de una semana. Algunos familiares dijeron haber escuchado comentarios en ese sentido en la zona. Las cámaras de seguridad serán clave para identificar a los responsables y esclarecer el hecho.

"Ya llevaba trabajando como 2 años y medio como mototaxista. No había recibido amenazas, ni nada. Solo exigimos justicia. Es un menor de 17 años que tiene su menor hija. Los comentarios que escuché acá, es que se trataría de extorsión. Que los policías se paren en cada esquina", sostuvo.

Temor entre mototaxistas y familia pide justicia

El asesinato deja a una niña pequeña sin su padre y genera temor entre los mototaxistas que trabajan en la zona. Mientras avanzan las pesquisas, la familia de J. L. espera que el caso no quede impune.

Los detalles de la investigación del atentado son materia de investigación por parte de la Comisaría de Santa Anitano decartan que se trata de un caso extorsión debido a que este es el segundo mototaxista asesinado en el mismo lugar en menos de una semana. Las cámaras de seguridad también serán clave para determinar y esclarecer el hecho.