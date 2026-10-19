Callao: asesinan de más de 12 disparos a hombre tras salir de concierto de salsa y sospechan de ajuste de cuentas

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre fue asesinado de más de 12 disparos tras salir de un evento musical en el que se presentaría el cantante de salsa Jason Manuel, en el distrito de Carmen de la Legua, en el Callao. La Policía sospecha de un presunto ajuste de cuentas, aunque hasta el momento no ha logrado identificar a la víctima.

Asesinato en el Callao

Según información policial, el crimen ocurrió cerca de la medianoche, cuando los presuntos sicarios llegaron a bordo de un vehículo rojo y se estacionaron en el pasaje Los Álamos, frente a la vivienda donde se desarrollaba el evento. Tras identificar a su objetivo, descendieron de la unidad y abrieron fuego en reiteradas ocasiones.

El hombre, que vestía un pantalón jean y un polo blanco, intentó escapar de sus atacantes; sin embargo, fue alcanzado por los proyectiles y terminó desplomándose en la vereda de la cuadra uno de la avenida 28 de Julio. Los responsables huyeron del lugar, mientras los vecinos quedaron alarmados por la violencia del ataque.

Alrededor de las 3 de la madrugada, las autoridades continuaban con las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre las pertenencias del fallecido no encontraron documentos que permitieran conocer su identidad. No obstante, la víctima tenía un teléfono celular en las manos, dispositivo que será analizado para determinar si recibió alguna llamada minutos antes del asesinato.

El hecho de sangre también ha generado preocupación entre los vecinos, pues ocurrió tras el cierre de la procesión del Señor de los Milagros. Ante la inseguridad en la zona, los residentes exigieron mayor presencia policial y medidas de protección, debido al temor de convertirse en víctimas de una bala perdida durante este tipo de ataques.

La Policía Nacional mantiene cercada la escena del crimen y no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas, debido a la forma en que se ejecutó el homicidio. Además, en los alrededores se observaron al menos dos cámaras de seguridad que podrían aportar imágenes clave para identificar a los sicarios y reconstruir su ruta de escape. Las investigaciones continúan para establecer el móvil del asesinato y dar con los responsables.

Es así que, el avance del sicariato representa una grave amenaza para la seguridad ciudadana, pues los ataques armados generan temor incluso entre quienes no están involucrados en estos hechos. La violencia en espacios públicos evidencia la necesidad de fortalecer la prevención del delito, mejorar la capacidad de investigación policial y garantizar que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.