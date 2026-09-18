Capturan a exsuegra de 'Jhonsson Pulpo' en Trujillo: investigan presunta relación con dinero de secuestro

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía capturó a Bertha Nelly Vigo Lecca, exsuegra de Jhonsson "Pulpo", durante un operativo en Trujillo. La mujer, de 62 años, fue intervenida en las inmediaciones del parque San Martín, mientras las autoridades investigan su presunta relación con dinero vinculado al reciente secuestro del empresario minero, Jenss Lara.

Captura de la exsuegra de Jhonsson "Pulpo"

La intervención se dio luego de que los investigadores siguiera la ruta del dinero entregado por el rescate del empresario minero, secuestrado el 30 de agosto. La operación también permitió detener en Lima a Catherin Yanet Méndez Araujo, expareja de Jhonsson Smit Cruz Torres.

La sexagenaria es made de Keysi Salvatierra Vigo, expareja de Cruz Torres y detenida en Bolivia en enero. La investigación señala que la menor que tuvo con el cabecilla estaría bajo cuidado de su abuela, quien quedó sometida a una detención preliminar.

Las autoridades vinculan a Vigo Lecca con una presunta entrega de dinero relacionada con el rescate. Las pesquisas surgieron tras encontrar conversaciones en el celular de Jhonsson Cruz, quien también fue capturado en Bolivia. En estos mensajes se detallaban órdenes para distribuir el dinero del secuestro.

La Región Policial La Libertad informó que se realizará un allanamiento y descerraje del domicilio de Vigo Lecca para incautar bienes y elementos de convicción. La diligencia forma parte de las actuaciones tras su captura y permitirá continuar con las pesquisas relacionadas al caso.

Conversación reveladora.

Investigación por dinero del secuestro

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad ordenó quince días de detención preliminar para Vigo Lecca. Esta medida también alcanza para Méndez Araujo, investigada actualmente por su presunta participación en el manejo de el dinero ilícito.

De acuerdo con las pesquisas, 'Jhonsson Pulpo' habría ordenado entregar el dinero a su expareja y también a una hija. Los investigadores consideran esos mensajes como parte de los elementos que permitieron identificar a las dos mujeres y solicitar medidas restrictivas ante el Poder Judicial.

Este caso relacionado con el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y la muerte de sus cuatro acompañantes, ocurridos el 30 de agosto en Trujillo. La investigación busca establecer el destino del dinero recibido por la liberación del empresario y determinar las responsabilidades individuales hasta el momento.

Por ello, las autoridades vienen investigando a Catherin Yanet Méndez Araujo, quien también fue capturada en Lima. Ambas intervenciones se ejecutaron en el intento de rastrear los movimientos relacionados con el dinero del rescate y de la revisión de conversaciones halladas en el teléfono del cabecilla de 'Los Pulpos'.