La Victoria: mujer es asesinada de cuatro balazos cerca de mercado y Policía sospecha de su expareja

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una mujer venezolana de 52 años fue asesinada a balazos en plena vía pública, a pocos metros del Mercado 12 de Octubre, en el distrito de La Victoria. La víctima, identificada como Adela del Valle Jiménez Romero, había llegado al Perú hace cuatro años y deja cuatro hijos en la orfandad. La Policía Nacional investiga el crimen y busca al presunto responsable.

Crimen habría sido pasional

De acuerdo con las cámaras de seguridad de la zona, el ataque ocurrió alrededor de las 9:00 p. m., cuando Adela regresaba a su domicilio luego de comprar un medicamento para su hija en una botica ubicada en la avenida 12 de Octubre. La mujer había llegado inicialmente al establecimiento acompañada de una amiga, pero posteriormente continuó sola su camino.

Las imágenes muestran que, al llegar a la cuadra cuatro de la calle Valdez, un hombre se acercó a la víctima. Ambos comenzaron a forcejear y discutir hasta que el sujeto sacó un arma de fuego y le disparó en reiteradas ocasiones. Después del ataque, el agresor huyó corriendo en dirección a la calle Tristán, mientras la mujer quedó gravemente herida en la vía pública.

Durante las diligencias, los agentes encontraron una billetera y un documento de identidad en la escena. Según el hijo mayor de la víctima, estos pertenecerían al presunto asesino, identificado como Manuel Florian Ramos Venegas, de 70 años, un expolicía en retiro que habría mantenido una relación sentimental con su madre. El joven señaló que ambos habían terminado debido a las constantes discusiones por celos.

"Peleaban por celos, y con el armamento que tenía, le dio cuatro tiros. La persona que le acompañe a ver a su amiga desde hace cuatro meses, mi mamá ha trabajaba en el mercado. Pido las autoridades que den con él, porque este caso no se puede quedar así", comentó el hijo mayor de la víctima.

Vecinos exigen más seguridad

El asesinato también generó temor entre los vecinos, quienes denunciaron que los hechos delictivos son recurrentes en este sector de La Victoria. Según indicaron, la falta de alumbrado público facilitaría los ataques contra los moradores, por lo que exigieron mayor presencia policial y medidas urgentes para mejorar la seguridad en las calles.

"Es una lástima, la señora era muy buena y muy amable y cuando pasó eso nosotros escuchamos y nos asustamos. Cuando salimos todos me dijeron que era un extranjera y ya estaba... nosotros no tenemos certeza de qué ella haya tenido una relación con el policía, pero lo que nosotros pedimos es que haya más seguridad. Luz del sur apaga los postes y cuando ha llegado la prensa recién han encendido", declaró una vecina.

Por su parte, la Policía Nacional continúa investigando el móvil del crimen y realizando operativos para ubicar al sospechoso. De acuerdo con la información preliminar, el hombre viviría cerca del lugar del ataque, por lo que no se descarta que haya escapado hacia una zona próxima. Hasta la escena llegaron peritos de criminalística, quienes contabilizaron seis casquillos de bala.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del asesinato, confirmar la identidad y participación del presunto responsable, así como determinar si existían antecedentes de amenazas o violencia en la relación. Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de Adela del Valle exigen justicia y los vecinos reiteran su pedido de iluminación pública y mayor vigilancia para evitar nuevos hechos de violencia en el distrito.