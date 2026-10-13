¿Acierto o error? La surrealista jugada del "doble gol" anulado en China que ya es viral

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido entre Shaanxi Union y Foshan Nanshi, en la jornada 26 de la League One de China, presentó un hecho singular cuando dos pelotas ingresaron al arco. Esta situación atípica generó el desconcierto de los equipos, ya que ambas circunferencias cruzaron la línea al mismo instante.

Ante ello, el árbitro Xu Yan tomó la decisión inmediata de invalidar la jugada ofensiva que favorecía al cuadro local con un marcador de 2-0 parcial. El guardameta Shi Xiaotian observó cómo un balón ajeno al juego terminó interfiriendo el avance rival, provocando la aplicación estricta del reglamento para reiniciar acciones.

🇨🇳 INSÓLITO

En la liga China, metieron el primer doble gol de la historia del fútbol: 2 goles al mismo tiempo.



Se lo dieron como válido. pic.twitter.com/ShxmnBPQaK — Peluca 🎙️ (@Mileinnials) October 12, 2026

Reglamento sobre las pelotas adicionales en el campo

Cabe mencionar que las normas de este deporte establecen protocolos precisos para estas eventualidades en el terreno. El reglamento oficial especifica las medidas que el juez principal debe acatar si un elemento externo interfiere en el progreso de un partido oficial del conjunto Shaanxi Union.

"Si durante el partido entra al terreno de juego una pelota adicional, otro objeto o un animal, el árbitro deberá detener el juego y reanudarlo con balón a tierra si el elemento externo interfiere en la acción", precisa la International Football Association Board sobre esta clase de eventos externos.

En esa línea, el marco normativo señala que el gol puede concederse siempre que la interferencia no sea del propio equipo atacante. No obstante, en este escenario específico del torneo, la trayectoria del segundo objeto complicó directamente el desarrollo de la disputa durante el segundo tiempo.

En esa línea, el marco normativo señala que el gol puede conceder siempre que la interferencia no sea del propio equipo atacante

Por consiguiente, el cuerpo arbitral determinó que existió un obstáculo directo frente a la portería del Foshan Nanshi, por lo que se decidió reanudar el juego mediante un balón a tierra sin sumar el tanto en el registro oficial.

Tarjeta amarilla por conducta antideportiva

Asimismo, la autoridad encargada del encuentro no solo anuló la anotación del Shaanxi Union, sino que también aplicó una medida disciplinaria específica. Las acciones deliberadas para cortar un ataque generaron que el árbitro castigara al futbolista infractor que lanzó el balón.

"El gol se concede si el balón entra en la portería, incluso si hubo contacto con el balón, a menos que la interferencia haya sido del equipo atacante", estipula la International Football Association Board para aclarar esta regla tan específica.

El defensor Mame Ndiaye empujó de manera intencional una pelota que había quedado cerca de la reposición anterior hacia su propia zona defensiva. La intervención de este integrante del Foshan Nanshi impidió el desarrollo correcto de la ofensiva y provocó una infracción muy clara.