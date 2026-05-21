Reconocido JUGADOR de Alianza Lima se encuentra con Ed Sheeran y le regala su camiseta

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El jugador de Alianza Lima, protagonizó un momento inesperado durante la reciente visita de Ed Sheeran a nuestra capital. El futbolista aprovechó la estancia del artista británico para obsequiarle personalmente su camiseta blanquiazul, dejando una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales.

Un encuentro fuera de las canchas

La reunión ocurrió mientras el músico se preparaba para su presentación en el Estadio Nacional. El guardameta Billy Viscarra, acompañado por su esposa, coincidió con el cantante en un gimnasio local, donde concretó el intercambio. El portero buscó inmortalizar este instante compartiendo la fotografía en sus perfiles oficiales.

"¡Gracias Ed por el increíble espectáculo, fue un placer conocerte!", publicó el guardameta.

Según declaraciones recogidas por medios locales, el guardameta expresó su admiración hacia el cantautor tras disfrutar de su show en el coloso de José Díaz. Este gesto se convirtió en la principal noticia del día, alejando momentáneamente al deportista de la presión futbolística actual.

Los seguidores del club blanquiazul han reaccionado con mucha curiosidad ante esta imagen, debatiendo sobre la presencia de sus jugadores en eventos de talla mundial. Este tipo de encuentros humaniza la figura del atleta, quien suele ser juzgado exclusivamente por su desempeño sobre el césped.

La imagen se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde los fanáticos del fútbol y la música celebraron la espontaneidad del momento vivido. Esta interacción demuestra cómo las estrellas del deporte pueden coincidir casualmente con grandes figuras internacionales durante su estancia en la ciudad peruana.

La realidad deportiva de Viscarra

Este suceso llega en un periodo complicado para el futbolista dentro de su equipo. Con escasa participación en la Liga 1 durante el presente año, el jugador atraviesa una etapa donde la competencia por el puesto titular con Alejandro Duarte ha limitado sus minutos oficiales.

La inesperada interacción con el intérprete internacional ha generado diversos comentarios entre los seguidores del club íntimo. Mientras el equipo continúa sus labores, esta anécdota permite al portero mostrar una faceta distinta ante la opinión pública, buscando dejar atrás las críticas de la hinchada.

El jugador se desempeña como arquero.

La directiva del club y el cuerpo técnico mantienen un seguimiento estricto sobre la preparación física de cada jugador. Viscarra, consciente de esta situación, busca mantener su enfoque profesional mientras aprovecha estos espacios sociales para conectar con el público fuera del ámbito estrictamente deportivo tradicional.

Más allá de lo sucedido en el gimnasio, el deportista sigue entrenando para recuperar la confianza del comando técnico y la afición. Su futuro profesional sigue siendo objeto de especulación periodística constante, ante la falta de continuidad que ha marcado toda su actual temporada.

El intercambio de la camiseta de Alianza Lima entre Billy Viscarra y Ed Sheeran destaca como un evento curioso en la agenda limeña. Este encuentro entre el portero y el cantante británico resalta la relevancia de Ed Sheeran y Billy Viscarra en el entorno nacional.