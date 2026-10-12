Tabla y programación de la fecha 12 del Torneo Clausura: partidos, horarios y canales

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 continuará con la décimo segunda jornada, que se disputará del viernes 16 al domingo 18 de octubre, con encuentros clave en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

En la jornada anterior, Universitario no logró imponerse en el Monumental ante FBC Melgar y tuvo que conformarse con un empate 2-2. Por su parte, Sporting Cristal consiguió un valioso triunfo frente a UTC en Cajamarca, resultado que le permitió tomar el liderato de la tabla.

Alianza Lima también sumó tres puntos importantes al vencer por 2-1 a Cusco FC en la altura. En tanto, Deportivo Garcilaso, que llegaba en una buena racha, cayó como local ante Sport Huancayo.

Fecha 12 del Torneo Clausura 2026 (LFP)

Programación fecha 12 - actualizada

Viernes 16 de septiembre

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC

3:30 p.m. | Los Chankas vs. ADT

Sábado 17 de septiembre

3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Sport Boys

1:00 p.m. | FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Atlético Grau

Domingo 18 de septiembre

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

1:15 p.m. | FC Cajamarca vs. CD Moquegua

3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Universitario

6:30 p.m. | Cienciano vs. UTC

Tabla de posiciones Clausura - actualizada

Tras los resultados de la fecha anterior, Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo comparten el liderato de la tabla con 22 puntos cada uno. Universitario marcha en la quinta posición con 21 unidades, mientras que Juan Pablo II, FBC Melgar y Alianza Lima se ubican detrás, igualados con 19 puntos.

Tabla de posiciones Torneo Clausura - actualizada

Tabla acumulada - actualizada

Por otro lado, en la tabla acumulada de la Liga 1, Alianza Lima se mantiene como líder con 59 puntos, mientras que Universitario suma 50 unidades y continúa en los primeros lugares.

En el tercer puesto aparece Deportivo Garcilaso con 48 puntos, seguido de FBC Melgar, que registra 47. Más atrás se ubican Cusco FC, con 45 unidades, y Los Chankas, con 43.

Finalmente, Sporting Cristal (41) y Sport Boys (38) aprovecharon sus recientes victorias para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones Acumulada - actualizada

¿Por dónde se van a transmitir los partidos?

Toda la décimo segunda fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).