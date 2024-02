Alianza Lima: Pablo Sabbag muestra decepción tras ser operado del tobillo

El jugador de Alianza Lima, Pablo Sabbag, fue operado en Estados Unidos tras la lesión de tobillo que sufrió en la Copa Asiática representando a Siria. El delantero se pronunció a través de sus redes sociales, mostrándose muy afectado por los últimos acontecimientos que lo involucran a él.

El protagonista utilizó su cuenta de "X", antes Twitter, mencionó que no puede entender por qué le están sucediendo estas cosas a su persona, quedando sin respuestas ante las críticas y dudas hacia su persona. Solo quiso asegurar a sus seguidores que peleará por superar la adversidad.

"¿Por qué me sucede esto a mí? Aunque ahora me encuentre cuestionando el porqué de esta situación y no poder encontrar las respuestas adecuadas, quiero que sepan que estoy comprometido a enfrentarlas con la mejor actitud posible. La frustración de hoy no estar al 100% quizás es parte del juego, pero quiero que sepan que nada me detendrá. Estoy listo para superar cualquier adversidad con una mentalidad positiva y la convicción de que el éxito siempre está a mi alcance", afirmó el delantero.