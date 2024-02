Alianza Lima: La contudente respuesta del club 'blanquiazul' sobre la situación de Guerrero en Vallejo

Tras conocerse que Paolo Guerrero buscaría romper su contrato con la Universidad Cesar Vallejo (UCV), en Alianza Lima rompieron su silencio y se pronunciaron al respecto.

Un conocido medio local tuvo acceso a Información de primera mano que proviene desde la ciudad de Trujillo; esta asegura que la directiva de la UCV tuvo una reunión de emergencia el sábado por la noche y solicitaron asesoría de un buffet de abogados de Lima.

La reunión tuvo como finalidad que el jugador cumpla con el contrato firmado el 29 de enero del 2024, el cual indica que Guerrero debe solucionar sus problemas familiares y jugar la Liga 1, mientras que la segunda opción, si decide romper el contrato, sería someterse a la justicia peruana o el tribunal TAS, por lo que esta situación el 'Depredador' tendría que pagar una multa que asciende a 1 millón 200 mil dólares.

"Las partes declaran que en la celebración del presente contrato no ha mediado dolo, error o violencia que lo invalide o deje sin efecto, en virtud de los cual suscriben en dos ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto en la ciudad de Trujillo, el 29 de enero del 2024″, indica el contrato que el Seleccionado peruano firmó hace algunas semanas.

En declaraciones para Líbero, el delegado del equipo de La Victoria, Tito Ordoñez, reveló cual es la posición que ha tomado el conjunto de Matute ante la sorpresa de que el 'Depredador' no quiere jugar en Trujillo, pese a haber puesto su rúbrica con los 'poetas'.

"Alianza Lima no ha dicho nada y no ha manifestado respecto a Paolo Guerrero. No ha presentado ninguna oferta. Las razones de que Paolo se quiera ir de la Universidad César Vallejo son estrictamente personales", acotó al citado medio.