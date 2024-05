¡Bombazo histórico! Kylian Mbappé anuncia que se marcha del PSG: ¿Jugará en Real Madrid?

Kylian Mbappe ha vuelto a sacudir el mundo del fútbol, pues tras siete años en el PSG, el delantero francés anunció su salida del cuadro parisino, y los rumores que lo vinculan con el Real Madrid se han reactivado más fuertes que nunca.

El francés informó de su decisión mediante un video en sus redes sociales, donde reveló que a partir de julio, mes donde culmina la temporada europea, cambiará de equipo.

"Quería informales que es mi último año en el PSG. No extenderé mi contrato y estaré disputando mis últimos partidos los próximos días", declaró.

Mbappé no escondió su agradecimiento con los dirigentes del equipo, y manifestó buenas sensaciones con el PSG, más allá de los fracasos de los últimos años.

"Ha sido un honor formar parte de uno de los mejores clubes del mundo, y estoy agradecido por que me permitieron crecer como futbolista y persona. Sin importar lo que ocurre fuera de los campos, y la gran cantidad de gente que nos criticó, he conocido a gente que ama a este equipo. Me voy tranquilo porque el equipo está en buenas manos", comentó.