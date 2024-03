¿Cueva y Lapadula ya no son amigos? Delantero causa preocupación con sincera respuesta

Alarma entre los hinchas de la Selección Peruana. El popular y querido Gianluca Lapadula fue consultado por su amistad con Christian Cueva y su respuesta ha causado preocupación entre los 'incondicionales' de la 'Bicolor'. ¿Qué dijo el 'Bambino'?

Las palabras del delantero peruano tuvieron lugar en entrevista con 'Orderique, sí va a salir', donde el futbolista del Cagliari se sinceró sobre cuál es la situación actual de su relación con 'Aladino'.

Al respecto, Gianluca Lapadula dio unas preocupantes palabras. Y es que si bien confirmó que sí ha intentado establecer comunicación con Christian Cueva, este no le ha respondido hasta la fecha.

Pese a ello, el 'Bambino' no esconde su cariño por su compañero de tantos partidos en la 'Bicolor' y señaló que le desea lo mejor y espera que puedan juntarse pronto.

"(¿Te has comunicado con Christian Cueva?) Le escribí algún mensaje y todavía no me ha contestado. Le deseo lo mejor al 'Cholito'. Ojalá que pueda llevarme a cenar. Me encantaría. Le mando un abrazo muy grande", declaró.