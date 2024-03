¿Por el perdón de sus pecados? Christian Cueva reaparece en misa tras ampay con Pamela López

Christian Cueva vuelve a ser el centro de atención tras compartir en sus redes sociales su asistencia a una misa, a pocos días de haber sido ampayado con su aún esposa Pamela López dentro de un auto, que dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.

El exjugador de Alianza Lima ha causado gran revuelo en la farándula nacional tras descubrirse su infidelidad con la cantante de cumbia Pamela López que habría destruido su matrimonio y el distanciamiento de su esposa. Sin embargo, el futbolista no se dio por vencido y en un intento de volver a recuperar el amor de Pamela López, compartía distintos mensajes de arrepentimiento.

Al parecer sus esfuerzos por lograr conseguir el perdón dieron frutos, ya que un programa de espectáculos reveló imágenes donde se le ve al futbolista besando a la madre de sus hijos dentro de su vehículo en Ancón, pese a que semanas atrás, ella señaló que se divorciaría oficialmente de él.

Cuevita parece estar contento de poder volver a ser "la familia feliz" y subió un extenso mensaje citando un párrafo de la Biblia, reflejando que decidió cambiar su vida e ir por "el camino del bien".

"El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde (...) contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra", fue la cita bíblica que compartió el futbolista en su cuenta oficial de Instagram.