Dani Alves es condenado a más de 4 años por violar a mujer en baño de discoteca en España

La justicia de España impuso una condena de cuatro años y medio contra el exlateral del Barcelona, Dani Alves, por haber violado sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca de la 'Ciudad Condal'.

La Audiencia de Barcelona también ordenó cinco años de libertad vigilada, nueve de alejamiento a la víctima, así como el pago de 150 mil euros de indemnización por el daño moral y lesiones que sufrió la joven agravada.

Cabe indicar que, la Fiscalía consiguió la prisión preventiva contra el exseleccionado de Brasil un año y medio atrás. Justamente, este organismo estaba solicitando 9 años de cárcel, mientras que la defensa de la damnificada 12.

Uno de los testigos del fatídico 31 de diciembre del 2022 señaló en el juicio que la víctima salió de un baño reservado junto con el futbolista, y añadió que en medio de llanto y "muchos nervios" la joven le pidió salir de la discoteca en aparente estado de shock.

La amiga de la joven afectada precisó que esta solo quería "marcharse a casa", y que le costó "horrores" convencerla de denunciar el caso, pues indicaba que el jugador haría lo posible para menoscabar su denuncia.

Según el informe del fiscal a cargo del caso, la víctima quedó traumatizada por la desagradable experiencia, y que sufre un cuadro de ansiedad grave acompañada de paranoia.

También en el juicio, el exjugador del París Saint-Germain (PSG) sostuvo que las relaciones que mantuvo esa noche con dicha mujer fueron consentidas, y que si ella no hubiera querido, simplemente se lo hubiera dicho.

"No me dijo nada, si hubiera querido salir, podría haberlo hecho. No soy un hombre violento. No me dijo nada", dijo llorando.