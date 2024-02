Dani Alves se pone a llorar al declarar por caso de violencia sexual: "No soy un hombre violento"

El brasileño Dani Alves, fue acusado ante el juzgado por el delito de violencia sexual. Al momento de ser llamado a declarar, el exjugador del Barcelona no pudo aguantar sus ganas de llorar, mientras le decía a la jueza que él nunca ha sido un hombre violento.

Este miércoles, 7 de febrero, el exfutbolista tuvo que tomar la palabra para contar su punto de vista de los hechos, sabiendo que los testigos del acontecimiento habían declarado en su contra asegurando lo dicho por la demandante.

Su defensa había propuesto una manera de poder declarar los hechos, sin embargo, la jueza rechazó el pedido y el exjugador tuvo que responder a las preguntas de la máxima autoridad.

Hasta el momento, el brasileño había mostrado una posición muy dura ante las acusaciones, pero ahora debía responder ante lo sucedido el pasado 31 de diciembre en la discoteca Sutton.

El exjugador del Barcelona fue claro sobre su experiencia, insistiendo en que las relaciones que mantuvo esa noche con la mujer realmente fueron consentidas, y que si ella no hubiera querido, simplemente se lo hubiera dicho.

"No me dijo nada, si hubiera querido salir, podría haberlo hecho. No soy un hombre violento. No me dijo nada", dijo llorando.