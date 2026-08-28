Atraco de película: roban 105 kilos de pollo congelado de un camión en movimiento en Egipto

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un grupo de seis sospechosos robó 105 kilos de pollo congelado desde un camión que avanzaba por la carretera El Cairo-Ismailia, en Egipto. La maniobra quedó registrada en video y más tarde una operación policial terminó con tres sospechosos muertos y otros tres detenidos tras un enfrentamiento armado.

Robo ocurrió mientras el camión avanzaba

Este hecho se dio durante la noche del martes 25 de agosto, en la autopista desértica El Cairo-Ismailia, dentro de la zona de Shorouk. El vehículo transportaba aproximadamente cuatro toneladas de pollo congelado cuando otro automóvil se acercó por detrás para ejecutar el robo mientras ambos avanzaban.

Las imágenes muestran cómo uno de los integrantes de la banda se colocó sobre la parte delantera del vehículo utilizado para el robo y alcanzó la puerta trasera del camión. Después, abrió el acceso y comenzó a retirar cajas con pollo congelado hacia la camioneta.

El conductor no detectó inmediatamente lo ocurrido. El camión había salido de una fábrica con la carga completa y, posteriormente que faltaban la mercadería robada. La operación quedó registrada por usuarios de la carretera.

#Entérate 🔴 Roban camión en movimiento en una autopista de Egipto



Un video captó una peligrosa maniobra en la autopista Cairo-Ismailia, donde varios sujetos se acercaron en una camioneta a un camión refrigerado en movimiento y abrieron el compartimento de carga.



De acuerdo con... pic.twitter.com/bOVzp8J2Ao — Televisión Tabasqueña (@TVTenlinea) August 28, 2026

La cantidad sustraída correspondía a siete paquetes de aproximadamente 15 kilos cada uno. El cargamento total era mucho mayor, pues el vehículo llevaba cerca de cuatro toneladas. El robo fue advertido posteriormente mediante las imágenes que circularon en redes sociales, donde quedó registrada la maniobra completa.

Operativo terminó con tres muertos

Según Caliber.Az, la Policía identificó a seis integrantes de la banda, todos con antecedentes penales, y los ubicó en zonas de El Cairo y Qalyubia. Las autoridades iniciaron una operación para detenerlos después de reconstruir el recorrido relacionado con el robo del pollo.

Durante el operativo de captura se produjo un intercambio de disparos entre los sospechosos y los agentes policiales. El enfrentamiento terminó con tres integrantes de la banda muertos, mientras que los otros tres fueron detenidos. Las autoridades también incautaron armas y la camioneta utilizada durante el robo.

🚨🐔 ¡Como de película! Ladrones roban 105 kilos de pollo de un camión... ¡en movimiento!



Un grupo de delincuentes protagonizó un insólito atraco en una carretera de El Cairo, Egipto. Los sujetos se acercaron con una camioneta a la parte trasera de un camión en movimiento,... pic.twitter.com/YVkJA32RgH — La Onda Oaxaca (@LaondaOaxaca) August 28, 2026

La investigación policial permitió establecer que el grupo había utilizado el vehículo para acercarse al camión y retirar parte de la carga sin detener ninguno de los dos automotores. El material difundido en redes sociales permitió conocer la forma en que se desarrolló el hecho.

El caso generó atención en redes sociales debido a las imágenes del robo, en las que se observa cómo los involucrados trasladan las cajas mientras el camión continúa circulando. La investigación permanece vinculada a los seis sospechosos identificados por las autoridades egipcias tras el operativo.