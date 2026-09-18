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Duelo épico

Copa Davis 2026: Ignacio Buse vence 2-1 a Hernando Escurra en un disputado encuentro

El tenista peruano, Ignacio Buse, batalló intensamente en tres sets para superar al paraguayo y otorgar el primer punto a la delegación nacional en el inicio del Grupo Mundial I.

Ignacio Buse venció a Hernando Escurra en un encuentro de infarto.
Ignacio Buse venció a Hernando Escurra en un encuentro de infarto. (Composición: Exitosa)

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/09/2026

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Ignacio Buse consiguió el primer punto a favor de Perú en la serie frente a Paraguay correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. El raquetista nacional sacó a relucir su jerarquía técnica en los momentos de mayor tensión del compromiso para superar a un combativo Hernando Escurra, permitiendo que la escuadra peruana tome la delantera en la llave disputada de visita.

Remontada épica de Ignacio Buse en un partido de alta tensión

El trámite del compromiso exigió el máximo rendimiento del jugador peruano desde el parcial de apertura. Buse tuvo que recurrir a la muerte rápida en el primer set para imponerse con autoridad tras sostener un choque parejo donde la efectividad en el servicio resultó determinante para destrabar la paridad inicial.

El jugador paraguayo reaccionó con firmeza en la segunda manga al aprovechar los descuidos del nacional para quiebres decisivos que inclinaron la balanza a su favor. Escurra emparejó las acciones de la contienda con un juego agresivo desde el fondo de la cancha que obligó a extender el desarrollo del cotejo hasta el parcial definitivo.

Durante el tercer y último set, el tenista peruano mostró temple para revertir una desventaja en el marcador y adueñarse de los momentos críticos del encuentro. Pese a las complicaciones físicas expresadas por el rival paraguayo durante el tramo final, Buse mantuvo la concentración para sellar el triunfo y asegurar el primer objetivo de la jornada.

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Ventaja nacional y agenda del cuadro peruano

La victoria alcanzada por la raqueta peruana pone en ventaja a la delegación nacional por un marcador general de 1-0 sobre la escuadra paraguaya en el arranque de la contienda. El buen resultado le otorga tranquilidad a la comitiva peruana para afrontar los siguientes duelos individuales pactados dentro de la programación oficial de la jornada.

Tras concretarse la victoria de la primera raqueta nacional, la responsabilidad en el cuadro peruano recae en Juan Pablo Varillas para medirse ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo. El duelo de fondo definirá el saldo final de los partidos individuales programados para la primera fecha de la eliminatoria.

La acción de la Copa Davis continuará con la jornada del sábado en la modalidad de dobles, donde la dupla integrada por Buse y Arklon Huertas del Pino se medirá ante la pareja conformada por Daniel Vallejo y Martín Vergara. El encuentro definitorio en la cancha principal de juego está programado para dar inicio a partir de las dos de la tarde en horario peruano.

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En ese sentido, Ignacio Buse ratificó su crecimiento profesional en el circuito internacional y demostró la solidez requerida para liderar los momentos decisivos del equipo peruano en busca del ansiado pase a las siguientes instancias de la competición de tenis.

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