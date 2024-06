¡El verdadero duelo! Jorge Fossati responde a Ricardo Gareca: "No somos amigos ni tengo su número"

El ambiente previo al enfrentamiento entre Perú y Chile en la Copa América 2024 se ha visto marcado por un intercambio de declaraciones entre los técnicos Jorge Fossati y Ricardo Gareca. Ambos estrategas, reconocidos en el ámbito futbolístico sudamericano, han dejado claro que, aunque no se consideran amigos cercanos, mantienen un respeto mutuo que se refleja en sus trayectorias en el deporte rey.

En una rueda de prensa reciente, el entrenador argentino Ricardo Gareca fue cuestionado sobre su relación con Jorge Fossati. El 'Tigre' respondió con franqueza:

Ricardo Gareca destacó la trayectoria y la importancia de Jorge Fossati en el ámbito futbolístico sudamericano, dejando claro que, pese a cualquier diferencia personal, existe un reconocimiento mutuo por sus logros en el deporte.

Por su parte, Jorge Fossati también fue consultado sobre Ricardo Gareca en otra conferencia. El técnico uruguayo expresó:

"No somos amigos. No tengo su número de teléfono, no sé dónde vive, pero es de esas personas que nos hemos cruzado en este mundo del fútbol y a quienes les guardo una simpatía".

"Él (Ricardo Gareca) se ha ganado la consideración el respeto y el cariño de la afición. A mí no me no me incomoda para nada. En el fútbol no hay este enfrentamientos individuales, mañana juega Perú frente a Chile", agregó.