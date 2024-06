Doña Peta se pronuncia por primera vez sobre la tensa relación que tendría con Ana Paula: "No puedo con su carácter"

Las palabras de Doña Peta siempre dan que hablar. Esta vez, la madre de Paolo Guerrero se tomó unos minutos durante un evento en el distrito de Chorrillos para responder a las consultas de la prensa, específicamente sobre su relación con Ana Paula Consorte.

Como se recuerda, los diversos programas de espectáculos del medio nacional han afirmado en más de una ocasión que la brasileña y la mamá del 'Depredador' no se llevarían de la mejor manera.

Fue el programa 'América hoy', el cual abordó a Doña Peta para hacerle diversas consultas respecto a la actualidad de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Petronila González aseguró que no le molesta que la brasileña siga al delantero de la Selección Peruana como se ha mostrado anteriormente.

Por otro lado, Doña Peta dejó en claro que la vez que se le vio separada de Ana Paula Consorte en el Estadio Monumental de Universitario se debió a que cada una fue por separada y no por una mala relación entre ambas.

"Yo me fui con mis nietas y no entramos en el carro. Ana Paula se fue con su chica y yo vine con mis nietas. Ni cuenta me di que estaba ahí al costado. Yo sabía que ella iba, pero no sabía donde se iba a poner porque en el estadio de la U no hay numeración", agregó.