Enzo Fernández 'empujó' al árbitro durante la derrota del Manchester City por 4-2 ante el PSG

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Manchester City perdió 4-2 ante el Paris Saint-Germain (PSG) en un encuentro de la Champions League que dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada: el choque entre Enzo Fernández y el árbitro alemán Sven Jablonski. El mediocampista argentino terminó en el centro de la atención tras un contacto que hizo caer al juez durante una acción ofensiva.

¿Cómo ocurrió el incidente entre Enzo Fernández y el árbitro?

La acción se produjo cuando Enzo Fernández intentaba avanzar para rematar al arco. En esa jugada, el defensor Abdukodir Khusanov intervino con un pase y el árbitro quedó en la trayectoria del futbolista argentino. El contacto entre ambos terminó con Jablonski en el césped, mientras el partido continuaba.

El árbitro no mostró una tarjeta a Fernández por el choque. Las imágenes del episodio circularon en medios deportivos y redes sociales, donde la acción recibió atención por la caída del juez y por la discusión sobre la posibilidad de una sanción disciplinaria.

EL EMPUJÓN DE ENZO AL ÁRBITRO. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/0HSKFJJb5t — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 14, 2026

El referí se cruzó en el camino de Fernández cuando el argentino se preparaba para patear. El medio describió la secuencia como una acción en la que el futbolista terminó derribando al juez, que quedó tendido en el campo durante unos instantes.

La derrota del Manchester City ante el PSG

El incidente ocurrió durante el partido en el que el PSG venció 4-2 al Manchester City por la Champions League. El resultado marcó una noche complicada para el conjunto inglés, que no pudo evitar la derrota frente al equipo francés. El encuentro también tuvo como protagonista a Erling Haaland, autor de dos goles para el City.

La jugada de Fernández fue recogida por diferentes medios deportivos, aunque las publicaciones presentaron distintos enfoques sobre el contacto. Algunas destacaron que habría sido accidental, mientras otras pusieron el foco en la fuerza del choque y en las reacciones que generó la ausencia de una tarjeta.

¿SE OLVIDÓ QUE YA UN JUEGA EN PSG? Akliouche sacó un tremendo remate que le venció la mano a Donnarumma que se metió con pelota y todo al arco en el 4-1 vs. Manchester City.



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El episodio no debe confundirse con una sanción oficial posterior: la información disponible sobre el partido señala que Fernández no fue amonestado ni expulsado por el contacto. No se ha confirmado en las fuentes consultadas una decisión disciplinaria de la UEFA relacionada específicamente con esta acción.

La derrota por 4-2 y el choque con Sven Jablonski dejaron dos datos centrales del encuentro: el triunfo del PSG y el incidente protagonizado por Enzo Fernández. La acción volvió a poner al mediocampista argentino en el foco de la cobertura de la Champions League, aunque no recibió una tarjeta durante el partido.