Erling Haaland dedica último adiós a Harald V, rey de Noruega, tras su fallecimiento: "Fue un honor conocerte"

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland, se sumó a las diversas personas que han dedicado un último adiós a Harald V, rey de Noruega, que falleció este hoy a los 89 años. La estrella del fútbol señaló que fue "un honor" haber conocido al monarca nórdico.

Erling Haaland dedica mensaje al rey Haral V tras su muerte

Este viernes 28 de agosto la Casa Real Noruega confirmó el fallecimiento del considerado el rey más longevo de Europa. De acuerdo a información preliminar, desde el pasado 17 de agosto se encontraba internado en el Hospital Universitario de Oslo debido a una retención de líquidos.

Cabe señalar que, en esta etapa de estabilización fue víctima de una infección bacteriana en la sangre, en medio del tratamiento que llevaba a cabo a causa de una anemia hemolítica.

"Anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald. El rey Harald falleció en paz en el Hospital Nacional el viernes 28 de agosto a las 6:35 horas", informaron a través de un comunicado oficial desde la Casa Real.

Tras hacerse pública esta lamentable noticia para el pueblo noruego, Erling Haaland, estrella de la selección nórdica, no fue ajeno a lo sucedido y recurrió a sus redes sociales para dedicarle un corto, pero emotivo adiós al soberano.

"Descansa en paz, rey Harald. Gracias por todo lo que has significado para Noruega. Fue un honor conocerte", escribió en una publicación de su cuenta oficial de Instagram que ha tenido diversas reacciones así como comentarios.

Recordemos que, tras la loable participación de la escuadra noruega en la Copa del Mundo 2026, todo el plantel tuvo una recepción en la que coincidieron con el monarca en la que justamente el atacante del Manchester City coincidió con él.

Reacciones a nivel mundial tras la muerte de Harald V

La muerte del rey ha provocado una oleada de reacciones tanto dentro como fuera de Noruega. Líderes políticos, casas reales europeas y numerosas personalidades del deporte y la cultura han expresado sus condolencias a la familia real noruega y al nuevo monarca, Haakon VIII, que ha sucedido automáticamente a su padre en el trono.

Y es que Harald V dejó el mundo tras 35 años en la monarquía noruega y una figura ampliamente reconocida por su cercanía a la ciudadanía. Eso se ha visto reflejado durante esta jornada en la que centenares de personas se han acercado al Palacio Real de Oslo para dejarle flores y rendirle tributo.

Es así que, tras conocerse el fallecimiento del Harald V, rey de Noruega, a los 89 años, el delantero de la selección Erling Haaland le dedicó un emotivo adiós en el que resalta que fue "un honor" haberlo conocido.