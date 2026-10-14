Real Madrid logra una agónica victoria por 4-3 ante la Roma tras remontar en los minutos finales

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Real Madrid protagonizó una remontada espectacular para vencer 4-3 a la Roma en el Estadio Olímpico por la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. Tras verse abajo en el marcador por 3-1, el cuadro visitante reaccionó en los minutos finales gracias a las anotaciones de Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger.

Dominio inicial de la Roma y paridad en la primera mitad

El equipo madridista reaccionó rápidamente ante la adversidad para equiparar las acciones antes de cumplir la primera media hora del partido. A los 24 minutos, Kylian Mbappé aprovechó un desajuste en la zona defensiva local para sacar un remate desviado que terminó en el 1-1 parcial.

Para el complemento, el trámite favoreció al conjunto italiano tras la salida por molestias físicas de Paulo Dybala en el descanso. El ingresado Rodrigo Mora asistió a Malen a los 51 minutos para el 2-1, y poco después el propio delantero neerlandés firmó su doblete para establecer el 3-1.

Cuando el partido parecía sentenciado, el Real Madrid inició una de sus características reacciones en la recta final del compromiso. A los 83 minutos, el atacante Carlos Espí conectó un certero cabezazo dentro del área para marcar el descuento de 3-2 tras la revisión del VAR. Este tanto volcó por completo al conjunto visitante al ataque en busca de la hazaña en suelo italiano.

Reacción agónica del Real Madrid para sentenciar el triunfo

Apenas dos minutos después, Arda Güler ejecutó un tiro de esquina preciso para que Endrick se impusiera de cabeza y establezca el empate 3-3 a los 85 minutos. La ráfaga ofensiva del cuadro español descolocó la estructura defensiva de la Roma, que no logró reaccionar ante el empuje rival. El impulso de la escuadra merengue se mantuvo hasta los minutos de adición para culminar la remontada.

En el minuto 90, nuevamente desde un cobro de esquina ejecutado por Güler, Antonio Rüdiger ganó la posición en el área para conectar el 4-3 definitivo. Con esta acción, el Real Madrid transformó una derrota inminente en un triunfo épico en la capital italiana. Por su parte, la Roma se quedó con las manos vacías tras ceder la ventaja en los instantes finales.

En ese sentido, el Real Madrid ratifica una vez más su mística e imponente jerarquía en las noches europeas tras revertir un resultado adverso que parecía sentenciado en la capital italiana. La efectividad en el balón parado y la frescura de los cambios introducidos en la etapa complementaria permitieron al conjunto blanco sumar tres puntos fundamentales.