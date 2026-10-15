Alianza Lima no contaría con este futbolista extranjero para el 2027: "Guede se ha decepcionado"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima está con la cabeza puesta en levantar la copa de la Liga 1 2026, pero al mismo tiempo ya va viendo qué fichas mover para la temporada 2027. Ahora, se comenta que el futuro de un futbolista extranjero está medio complicado, ya que su continuidad con los blanquiazules va a depender de lo que el técnico Pablo Guede decida al final del campeonato.

¿Por qué Cantero podría dejar Alianza en 2027?

La información fue revelada por el periodista Marcello Merizalde, quien señaló que el jugador argentino tendría complicado seguir en el equipo victoriano si Pablo Guede continúa al mando la próxima temporada.

"Si sigue Pablo Guede en el 2027, veo complicado que Alan Cantero continúe en Alianza Lima", comentó el comunicador en Tina. Además, explicó que el entrenador le dio varias oportunidades al futbolista, pero su rendimiento habría generado dudas.

Rendimiento de Cantero habría influido en decisión

Según Marcello Merizalde, Alan Cantero comenzó la temporada con un buen nivel tras realizar la pretemporada, pero su desempeño fue decayendo con el paso de los partidos. El periodista también mencionó que el jugador sufrió una lesión durante el año.

"Cuando fue la pretemporada, Alan volaba, hacía goles, recordemos el golazo a Sport Huancayo, pero luego decayó su nivel y claro, se lesionó también", indicó.

El comunicador añadió que, aunque el técnico blanquiazul podría seguir utilizándolo en lo que resta de la temporada, no estaría completamente convencido de su aporte futbolístico.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cantero con Alianza?

Un detalle importante es que el jugador argentino tiene vínculo con Alianza Lima hasta el final de la temporada 2028. Por ello, si finalmente no continúa en el plantel para 2027, el club tendría que evaluar alternativas como una cesión a préstamo o una posible rescisión contractual.

Durante la temporada 2026, Alan Cantero ha disputado 24 partidos con la camiseta blanquiazul, con un saldo de dos goles y tres asistencias.

Haciendo un poco de memoria, conviene recordar que Alan Cantero fichó por Alianza Lima en la temporada 2025. En aquella oportunidad, el club sumó a sus filas a Guillermo Viscarra, Fabián Gaibor, Eryc Castillo, Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini.

En su presentación oficial, Alianza Lima anunció la llegada de Alan Cantero a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: "¡Cantero ya es blanquiazul! Aquí se juega con corazón y amor por la blanquiazul".

Así, el futuro de Alan Cantero en Alianza Lima dependerá de las decisiones que tome el club al planificar en 2027 y de la continuidad de Pablo Guede en el banquillo victoriano.