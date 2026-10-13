Pablo Guede será citado por la Comisión Disciplinaria tras sus críticas al VAR en Alianza Lima vs. Cusco FC

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pablo Guede podría afrontar un duro revés en plena lucha de Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026. La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 prepara la citación del entrenador argentino tras sus fuertes cuestionamientos al VAR luego del triunfo blanquiazul por 2-1 ante Cusco FC.

Pablo Guede arremetió contra el VAR

La gran polémica estalló luego de que anularan el tanto de Kevin Quevedo por posición adelantada durante el duelo entre Alianza Lima y Cusco FC.

Finalizado el encuentro, el estratega blanquiazul no se calló nada y afirmó que el VAR perjudica constantemente a su equipo. "Todas las decisiones del VAR son en contra nuestra", manifestó.

"Puedo entender que no quieren que seamos campeones, que quieran que haya una final, pero no busquen donde no hay. Estamos tranquilos, haciendo nuestro trabajo y lo que pasó acá deja mucho que desear sobre el VAR. Lo de hoy fue increíble. Van a tener que hacer más, porque estamos vivos", agregó.

Pablo Guede respaldó a Miguel Rondelli

Antes de lanzar sus críticas al VAR, el estratega de Alianza Lima había expresado su solidaridad con Miguel Rondelli, quien cuestionó el arbitraje luego del encuentro disputado en el Estadio Monumental.

"Después de lo de hoy, ¡ya basta! Después de lo de ayer, ¡ya basta! Por eso me solidaricé con el entrenador de Melgar. Dejen que el fútbol ponga a cada uno en su lugar y listo", señaló Guede.

El técnico blanquiazul también consideró que las declaraciones de Rondelli fueron tergiversadas y defendió el desempeño de Melgar ante Universitario, equipo que llegó a tener una ventaja de 2-0 antes de que Álex Valera anotara un doblete para sellar el empate.

¿Cuántas fechas podrían suspenderlo?

La Comisión Disciplinaria citará a Pablo Guede para que presente sus descargos por sus críticas al VAR. Sin embargo, el técnico de Alianza Lima tendría pocas posibilidades de evitar una sanción que, según las primeras informaciones, podría comprender varias fechas.

"Lo que sí tienen casi seguro es que Pablo Guede va a ser sancionado. No ven por dónde se pueda defender lo dicho. Igual van a darle el beneficio de defenderse, es parte del proceso", se informó en Exitosa Deportes.

Además, la posible suspensión de Pablo Guede podría comprender varias fechas, aunque todavía deberá esperarse una resolución oficial para conocer el alcance de una eventual medida disciplinaria.

Así, Pablo Guede será citado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 tras sus críticas al VAR en el Alianza Lima vs. Cusco FC. El técnico blanquiazul deberá presentar sus descargos ante una posible suspensión de varias fechas.