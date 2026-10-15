Luis Advíncula deja al descubierto su hinchaje por Alianza Lima durante arenga: "El más grande del Perú"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una arenga de Luis Advíncula viene dando que hablar entre los hinchas de Alianza Lima. Antes del partido ante Cusco FC, el futbolista expresó su confianza en sus compañeros y dejó al descubierto su hinchaje por el club blanquiazul con un contundente mensaje sobre la grandeza del equipo y su ilusión por alcanzar el título.

Luis Advíncula motiva a Alianza Lima

Aunque todavía no cumple ni un año en el plantel íntimo, Luis Advíncula ya se comporta como todo un referente y líder del grupo. Eso quedó en plena evidencia en la previa del partido frente a Cusco FC, , donde el club blanquiazul se impuso por 2-1 sumando tres puntos vitales para seguir soñando con el Clausura.

Las imágenes difundidas por Alianza Lima TV a través de su canal de YouTube dejan en evidencia el rol motivador que cumple el 'Rayo' dentro del grupo.

Lejos de guardarse energías, el jugador se encarga de arengar a sus colegas, inyectándoles una dosis extra de seguridad y temple justo antes de afrontar el reto en el terreno de juego.

El futbolista dejó en claro que estaba ilusionado con la oportunidad de conseguir un triunfo y que confiaba plenamente en las capacidades del grupo.

"Estoy ilusionado. Porque confío en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes. La oportunidad que se nos da hoy, la vamos a tomar. ¿Por qué? ¡Porque lo merecemos, gente! Lo merecemos. Estamos representando al club más grande del Perú", expresó Advíncula.

Luis Advíncula deja clara su ilusión

Pero Luis Advíncula no se quedó ahí. El futbolista también hizo referencia a la posición que, desde su perspectiva, debería ocupar el conjunto blanquiazul en la tabla de posiciones. Con un mensaje directo, animó a sus compañeros a salir a buscar el resultado y luchar por el lugar que considera que les corresponde.

"Merecemos estar en la punta, porque eso es nuestro. ¡Así que salgamos todos, gente, dale!", agregó el '17' de Alianza Lima durante la arenga.

¡Y los números respaldan al 'Rayo'! En lo que va del año, Luis Advíncula ya acumuló con 28 partidos defendiendo la camiseta de Alianza Lima, aportando con un gol y una asistencia.

Con su arenga previa al triunfo por 2-1 ante Cusco FC, Luis Advíncula dejó al descubierto su hinchaje por Alianza Lima y la confianza que tiene en sus compañeros. El '17' blanquiazul destacó que el equipo merece estar en la punta y expresó su ilusión por defender la camiseta íntima y luchar por el título de la temporada.