Gianni Infantino pide perdón por la gestión del proyecto FFE y abandona la privatización de la Copa del Mundo

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de una creciente tensión institucional, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió disculpas públicas por los errores cometidos en la gestión y comunicación del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) durante la primera reunión del Consejo celebrada en Zúrich (Suiza).

La iniciativa, que contemplaba la venta de participaciones de las competiciones de la FIFA a inversores externos, quedó formalmente retirada de forma permanente y no volverá a presentarse bajo ninguna modalidad.

Presenta nuevo plan

Infantino hizo un llamamiento explícito a la unidad y subrayó que los recursos de la institución pertenecen a las 211 asociaciones miembro. En esa línea, la administración presentó una alternativa denominada Programa de Solidaridad por Superávit, impulsada por los rendimientos comerciales excepcionales del último Mundial.

Esta propuesta busca utilizar parte de las reservas para duplicar la financiación prevista para el ciclo 2027-2030, elevándola hasta los 6.350 millones de dólares, lo que garantizaría una asignación directa de 25 millones de dólares para cada federación nacional. El plan será sometido a votación en el Congreso previsto para el 18 de marzo de 2027, fecha en la que también se celebrarán las elecciones a la presidencia.

Infantino pide perdón ante el Consejo de la FIFA por el plan de vender derechos del Mundial a un fondo privado. Su defensa: «solo una propuesta». Hewitt (FA) dice que adentro le advirtieron que «no está en condiciones» de presidir si no responde. #FIFA



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Europa mantiene la presión y exige responsabilidades

Pese al giro financiero propuesto por la directiva, las federaciones de la UEFA más críticas con la gestión de Infantino mantuvieron una postura inflexible en su contra. Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa y vicepresidenta de la FIFA, cuestionó la falta de respuestas y acceso a la documentación del proyecto FFE, advirtiendo que si Infantino no aclara los vacíos planteados, "no está capacitado para ser presidente".

Por su parte, Bernd Neuendor, presidente de la Federación Alemana, aseguró que la confianza en el actual liderazgo se ha perdido por completo, abogando por la llegada de nuevas figuras con enfoques renovados para sanear los cimientos de la organización.

En contraste, el bloque africano ratificó su respaldo a la continuidad de Infantino. Desde Mauritania, el presidente de su federación, Ahmed Yahya, defendió su gestión al señalar que ha impulsado la igualdad y el desarrollo global del fútbol, afirmando que la mayoría de asociaciones respalda su permanencia en el cargo.

Revisión de gobernanza y procedimientos disciplinarios

Como parte de los acuerdos adoptados en la sesión, el Consejo aprobó la creación de un grupo de trabajo integrado por todas las confederaciones para examinar a profundidad el marco de gobernanza de la entidad.

Asimismo, se encargó a la Comisión de Responsabilidad Social evaluar el cuestionado Premio FIFA de la Paz (entregado en 2025 al presidente estadounidense Donald Trump) y se solicitó a la Comisión Legal revisar los protocolos y procedimientos disciplinarios, tras la polémica generada en torno a sanciones condicionales vinculadas a presiones políticas externas.

El mea culpa de Gianni Infantino marca un intento por calmar las aguas tras el desgaste provocado por el proyecto FFE; no obstante, la fractura entre las potencias europeas y el resto de las confederaciones anticipa un escenario sumamente disputado de cara al congreso electoral y la definición de las nuevas políticas financieras del organismo rector del fútbol mundial.