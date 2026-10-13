Turistas argentinos son sorprendidos robando en conocido supermercado de Tailandia

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Dos turistas argentinos fueron señalados por un presunto robo en un local de la cadena 7-Eleven, en Phuket, Tailandia, después de que circularan imágenes del incidente en las redes sociales.

Qué se sabe del presunto robo en Phuket

El incidente ocurrió en un establecimiento de Patong, una zona turística de Phuket. Los visitantes fueron acusados de intentar llevarse productos sin pagarlos, mientras que el video difundido en internet mostró parte del enfrentamiento con los trabajadores del local.

Este caso se hizo rápidamente viral en redes sociales y fue recogido por diversos medios argentinos, que publicaron información sobre el comportamiento de los turistas dentro del establecimiento. Asimismo, las imágenes se convirtieron en uno de los elementos centrales de la cobertura.

Según información del medio tailandés, Khaosod English, los empleados permitieron que los turistas se retiraran después de que pagaran los productos. El portal indicó que el personal no llamó a la Policía, un detalle que contradice la versión de una detención policial presentada por medios argentinos.

La diferencia entre ambos relatos es relevante para reconstruir lo ocurrido en el comercio de Phuket. Mientras algunos portales informaron sobre una detención, el reporte tailandés describe una situación en la que los visitantes pagaron los artículos y se marcharon. La información disponible no permite establecer que posteriormente hayan sido detenidos por las autoridades.

"Vergüenza total"



Porque engancharon a una pareja de argentinos robando en un 7-Eleven de Tailandia. pic.twitter.com/WFVIccpswk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 12, 2026

Otra denuncia y las dudas sobre la detención

La cobertura de medios tailandeses también mencionó una segunda acusación relacionada con una tienda de ropa ubicada en Rawai, otra zona de Phuket. Según esos reportes, el propietario señaló a una pareja de turistas por un presunto robo de pantalones. No obstante, esa acusación no constituye una prueba de culpabilidad.

La información sobre este segundo episodio debe distinguirse del incidente ocurrido en el 7-Eleven. Los reportes disponibles no permiten establecer de forma concluyente que ambos casos involucren a las mismas personas ni confirmar que exista una denuncia policial formal por los hechos mencionados.

Tampoco corresponde afirmar que los turistas recibirán una pena determinada, ya que las publicaciones consultadas no presentan una resolución judicial que establezca su responsabilidad. La difusión de un video y las acusaciones de los comerciantes no equivalen a una condena ni confirman por sí solas una detención policial.

El caso continúa circulando en redes sociales y medios de comunicación, pero la información publicada presenta diferencias sobre lo ocurrido. Por ahora, el presunto robo en Tailandia y la supuesta detención requieren confirmación independiente para presentarse como hechos plenamente acreditados.