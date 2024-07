Gustavo Dulanto se pronuncia tras la llegada de Gabriel Costa a Universitario: ¿Qué dijo?

Gustavo Dulanto y Gabriel Costa han sido los dos más recientes fichajes de Universitario, causando opiniones diversas por igual. El zaguero central se pronunció sobre su nuevo compañero.

'Pochito' opinó sobre lo que puede aportar Costa al grupo, y a pesar de su pasado en Alianza Lima, lo han recibido de la mejor manera, pues es un jugador de categoría.

Dulanto también tuvo unas palabras hacia el tema del momento, expresándose libremente sobre Raúl Ruidíaz, sin esconder que como hincha tiene muchas ganas de volverlo a ver con la camiseta merengue.

"Todos sabemos lo que es Raúl para la 'U', la gente lo quiere mucho, nosotros lo respetamos mucho. Hablando como hincha, me gustaría que Raúl Ruidíaz esté acá porque somos un gran equipo y la llegada de gente como él y como 'Gabi' Costa daría algo más al equipo. Ojalá que pueda venir", precisó.

Por otro lado, el central peruano se mostró agradecido por volver a vestir la camiseta del máximo campeón peruano luego de casi diez años, sobre todo por haber sido partícipe en un triunfo histórico.

En esa línea, el futbolista expresó su gran emoción por regresar al deporte profesional, tras una larga lucha contra su última lesión.

"Terminó el partido y me emocioné porque luché para jugar. Si no hubiese estado al nivel, hubiese elegido a otro compañero. El apoyo de mi familia siempre fue importante para mí. Estoy cumpliendo el sueño de mi hija y mi sueño. Este es el inicio y hay que seguir metiéndole que no se ha logrado nada", concluyó.