¡Habló Restrepo! Entrenador de Alianza Lima se pronunció sobre actitud de Paolo Guerrero: ¿Qué dijo?

El sábado 13 de julio, durante el partido entre Alianza Lima y César Vallejo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2024, Paolo Guerrero atrajo todas las miradas al negarse a ingresar al campo. La gravedad de esta situación llevó a Alejandro Restrepo a pronunciarse sobre la actitud del 'Depredador'. ¿Qué fue lo que dijo? Te lo contamos a continuación.

Guerrero se niega a jugar ante Alianza

En el segundo tiempo del partido entre Alianza Lima y César Vallejo, 'Chicho' Salas indicó a Paolo Guerrero que debía entrar al terreno de juego. Sin embargo, el delantero alegó que no podía participar, una afirmación que fue desmentida más tarde por el propio técnico en conferencia de prensa.

Paolo Guerrero: "NO PUEDO JUGAR" 😳



El 9 de Vallejo se negó a ingresar al campo en pleno partido ante Alianza Lima. 🚨



pic.twitter.com/BZTtSNH3pk — Pase Filtrado (@pasefiltradope) July 13, 2024

Guillermo Salas aseguró que Paolo Guerrero se encontraba en óptimas condiciones físicas para jugar, lo que ha generado interrogantes sobre los motivos de su negativa.

La reacción de Alejandro Restrepo

Tras el encuentro, Alejandro Restrepo, entrenador de Alianza Lima, fue preguntado sobre la tensa situación que rodeaba a Paolo Guerrero. Su respuesta fue breve y evasiva: "Nadie sabe la interna del otro equipo, son decisiones de los entrenadores, eso se lo dejo al entrenador del equipo rival".

En lugar de profundizar en el asunto, Alejandro Restrepo prefirió elogiar el rendimiento de César Vallejo, destacando la calidad del partido. "Quiero felicitar a Vallejo porque tienen un gran equipo, se ha visto un gran partido, la gente debe irse feliz", expresó.

¿Por qué Paolo Guerrero no jugó?

De acuerdo con el periodista Kevin Pacheco, la decisión de Paolo Guerrero de no jugar no es trivial. El delantero ha estado buscando su salida del Club César Vallejo durante varios días y había solicitado no participar en el partido hasta que se realizara una reunión con la directiva.

Aunque el club inicialmente tenía la intención de dialogar con él para llegar a un acuerdo, cambiaron de postura tras el incidente, decidiendo que Paolo Guerrero debe permanecer en la plantilla hasta el final de la temporada.

"Paolo Guerrero pidió el último jueves una reunión para desvincularse de César Vallejo. El atacante solicitó no jugar hasta que se pudiera realizar la reunión, que inicialmente estaba prevista para el domingo y luego para el lunes. Después de lo ocurrido en el Mansiche, la posición del club es que esa opción queda descartada. Quieren que Paolo Guerrero se quede para el Clausura", compartió Pacheco en su cuenta de X.

La negativa de Paolo Guerrero a jugar en el partido contra Alianza Lima, dirigido por Alejandro Restrepo, ha desatado una serie de controversias y ha generado dudas sobre su futuro en el fútbol peruano. Mientras el jugador busca una salida, César Vallejo enfrenta el reto de manejar esta situación sin afectar el rendimiento del equipo.