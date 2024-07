Paolo Guerrero se volvió el centro de atención al no participar en el partido entre Alianza Lima y César Vallejo en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Cientos de hinchas trujillanos lo criticaron duramente, y en respuesta, el futbolista tomó una decisión inesperada.

Durante el encuentro en el Estadio Mansiche de Trujillo, las cámaras captaron el momento en que Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, se dirigió al banco de suplentes y no ingresó al juego tras ser llamado por el entrenador del equipo trujillano.

Esta insólita escena se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con comentarios contundentes.

Las críticas no tardaron en llegar a las publicaciones de Paolo Guerrero en Instagram. Muchos seguidores expresaron su decepción y cuestionaron su decisión de no ingresar al campo. Esta situación generó un debate entre los hinchas sobre la actitud del delantero en un momento crucial del torneo.

Frente a esta polémica, muchos se preguntaron qué haría Paolo Guerrero ante los comentarios negativos que inundaron sus redes sociales.

A diferencia de lo que suelen hacer otros jugadores en situaciones similares, Paolo Guerrero optó por no restringir los comentarios en su cuenta de Instagram, permitiendo que sus seguidores expresaran libremente sus opiniones.

Esta postura sorprendió a los cibernautas, ya que es común ver a figuras públicas limitar la interacción en sus redes sociales ante una ola de críticas. Sin embargo, Paolo Guerrero decidió no censurar los comentarios, lo que generó aún más atención y debate en las plataformas digitales.

En medio de esta controversia, es relevante recordar las declaraciones que Paolo Guerrero hizo semanas atrás sobre su posible regreso a Alianza Lima.

En una entrevista realizada por su pareja, Ana Paula Consorte, para su canal de YouTube, el delantero manifestó su deseo de terminar su carrera en el club de sus amores. "Nunca he cerrado las puertas a Alianza Lima. Soy hincha de Alianza, eso nunca cambiará y para mí sería una ilusión regresar después de muchos años", declaró Guerrero.

"Llegué a Alianza Lima con 7 años, me fui con 17, y obviamente, como hincha, ¿Cómo no voy a querer regresar? Pero claro, ya no depende de mí: si Alianza en algún momento me quiere, siempre estaré dispuesto a regresar. Nunca he descartado a Alianza", añadió.