Histórico arquero anuncia su divorcio horas después de ser figura ante el Inter en la Champions League

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La actualidad deportiva y personal del experimentado arquero Yann Sommer confluyeron de manera inesperada. Pocas horas después de erigirse como una de las grandes figuras en el triunfo del Club Brujas por 4-3 ante el Inter de Milán en la UEFA Champions League, el guardameta suizo reveló que puso fin a su relación con Alina Schneider tras siete años de matrimonio.

El partido ante el conjunto nerazzurri —exequipo de Sommer, donde conquistó importantes títulos nacionales— tuvo momentos de máxima tensión, destacando una atajada clave con el pie ante un mano a mano con Lautaro Martínez a los 55 minutos de juego.

Sin embargo, el festejo deportivo dio paso de pronto al lado personal del guardameta al trascender los detalles de su ruptura sentimental.

Mutuo acuerdo y prioridad en el bienestar familiar

De acuerdo con el mensaje difundido por la expareja, la decisión no fue improvisada, sino el resultado de una profunda reflexión conjunta adoptada a principios de año:

"Tras siete años de matrimonio, Alina y yo decidimos a principios de este año seguir caminos separados. Tomamos esta decisión tras una profunda reflexión y de mutuo acuerdo. Recordamos el tiempo que hemos pasado juntos con respeto y gratitud".

Asimismo, la pareja enfatizó que el cuidado y la felicidad de sus dos hijas, Mila y Nayla, continúan siendo su máxima prioridad, asegurando que el vínculo como padres se mantendrá inalterable ante cualquier circunstancia.

Por ello, solicitaron a la opinión pública y a los medios de comunicación respetar su intimidad, adelantando que no volverán a emitir declaraciones sobre el tema.

Comunicado del guardameta.

Una relación construida lejos de los focos mediáticos

Alina Schneider, abogada nacida en Colonia, conoció a Yann Sommer en 2016 durante la etapa del guardameta en el Borussia Mönchengladbach. Aunque optó por mantener un perfil bajo y alejado de la exposición mediática masiva, lo acompañó en hitos clave de su carrera, como las galas del Balón de Oro en 2024 y 2025, además de los graderíos en la Copa Mundial de Catar 2022.

En un documental de la televisión suiza emitido en 2022, se conoció que Schneider había suspendido temporalmente su ejercicio profesional para dedicarse al cuidado de sus hijas, un respaldo que el propio arquero valoró públicamente en reiteradas ocasiones como fundamental para sostener su exigente carrera en la élite.

La sorpresiva revelación de Yann Sommer marca un punto de inflexión en su vida personal justo en el arranque de su etapa en el fútbol belga, evidenciando que los desafíos de la alta competencia y las decisiones personales a menudo transitan por caminos paralelos e imprevistos.