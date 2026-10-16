Ferran Torres sorprende en redes tras posar para una marca de ropa interior: "Los mejores bóxers los tengo yo"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Ferran Torres también conquista el mundo de la moda! El futbolista español sorprendió a sus seguidores al convertirse en imagen de una marca de ropa interior y protagonizar una campaña que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ferran Torres posa para marca de ropa interior

La nueva campaña publicitaria de IUMAN Intimissimi tiene como protagonista a Ferran Torres, quien aparece posando en ropa interior y mostrando sus tatuajes.

Las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales. La sesión fotográfica también evidencia cómo su popularidad va más allá de los terrenos de juego y despierta el interés de importantes marcas.

"Feliz de formar parte de este equipo", expresó Ferran al anunciar su colaboración. Además, el futbolista soltó una frase con humor al referirse a los productos de la firma: "Los mejores bóxers los tengo yo".

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Ferran Torres colabora con la firma italiana. El jugador arrancó como embajador de la marca hace algunos meses, luciendo ropa de baño y conjuntos formales que mezclaban camisas de lino, camisetas, pantalones largos y bermudas.

El futbolista del PSG ya ha realizado colaboraciones con reconocidas firmas internacionales. Entre ellas figuran Under Armour, Calvin Klein, Gucci, Dior, Dolce & Gabbana y Polo Ralph Lauren.

Otro punto que dejó con la boca abierta a los seguidores fueron los tatuajes que se le ven bien claros en las fotos. Su espalda es prácticamente un lienzo, con unas alas en la parte alta, palabras como gratitud y faith, un peón de ajedrez, un cerebro, un corazón, un guerrero y la mítica frase latina Veni, Vidi, Vici.

Ferran Torres, el héroe de toda España

Ferran Torres llegó al Mundial 2026 con toda la presión de echarse al hombro el ataque de España, pero al final Luis de la Fuente prefirió poner a Mikel Oyarzabal como su delantero titular indiscutible.

La sequía goleadora lo acompañó durante toda la fase de grupos y los partidos de eliminación directa, pero la suerte le cambió en el momento más épico. En la mismísima final del Mundial rompió el arco y anotó el tanto de la victoria cuando el cronómetro agonizaba en el segundo tiempo extra.

"Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente", comentó en entrevista para TVE.

De esta manera, Ferran Torres sorprendió a sus seguidores al convertirse en imagen de IUMAN Intimissimi y posar en una campaña de ropa interior.