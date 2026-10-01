Ricardo Gareca respalda a Mano Menezes y no descarta dirigir a algún club peruano

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ricardo Gareca retornó al Perú el último domingo 27 de septiembre para dirigirse hasta la ciudad de Lambayeque y participar como invitado especial de un partido del Juan Aurich, correspondiente a la Liga 3. Y en diálogo con la prensa respaldó la planificación que viene realizando Mano Menezes al frente de la selección peruana. Además, no descartó que vuelve a dirigir a un club peruano.

Ricardo Gareca opina sobre Mano Menezes

Bajo la actual dirección técnica del estratega brasileño, la Blanquirroja ha decidido afrontar amistosos internacionales con selecciones de buen nivel y muchas de ellas participantes de la Copa del Mundo 2026.

Lo realizado por líder de Perú ha sido visto con buenos ojos por Ricardo Gareca, quien concedió una entrevista a TVA Deportes y consideró que estos partidos permitirán al brasileño evaluar el nivel de sus futbolistas, así como definir el grupo con el que afrontará las próximas eliminatorias sudamericanas.

"Menezes recién comienza y estos partidos le sirven para sacar conclusiones. Está bien, porque cuanto más exigentes sean los rivales que enfrenten a la selección, mucho mejor; le permitirá saber en qué situación están los jugadores, cómo está la selección", manifestó.

Cuando fue consultado si es que le brindaría a algún consejo al actual director técnico de la Blanquirroja, el 'Tigre' Gareca prefirió no dar recomendaciones y señaló que el brasileño debe construir su propio proceso junto a su cuerpo técnico.

"No estoy en condiciones de poder decirle, porque hace años que me fui de la selección; entonces, él tiene que vivir su propia experiencia junto con todo su cuerpo técnico. Le deseo lo mejor, somos hinchas", señaló.

No descarta dirigir a un club peruano

Por otro lado, el exdirector técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, se pronunció sobre la posibilidad de volver a dirigir en el país y dejó las puertas abiertas a nuevas oportunidades como la de dirigir a un club nacional.

"En estos momentos la selección, por supuesto que no. Está Meneses y ojalá que lo puedan respaldar, que puedan iniciar un proyecto a largo plazo. Eso le va a dar seguridad y mejores posibilidades (...) Sí volvería a dirigir en Perú, no tendría problema en volver a dirigir a un equipo. Si algún club llega a hablar conmigo, por supuesto que lo escucharía", expresó.

Tras su llegada a Lambayeque para un partido de Juan Aurich, Ricardo sostuvo una entrevista con el medio TVA Deportes en la que respaldó a Mano Menezes y su decisión de que Perú afonte amistosos con selecciones de nivel y dejó abierta la posibilidad de poder dirigir a algún club del fútbol local.