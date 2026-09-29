Perú vs. México: Bicolor empata 1-1 con goles de Jairo Vélez y Víctor Guzmán en amistoso internacional

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú empató 1-1 ante México en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de septiembre-octubre de 2026. La selección peruana se puso en ventaja durante el primer tiempo gracias a Jairo Vélez, pero el conjunto mexicano reaccionó en el complemento e igualó el marcador por intermedio de Víctor Guzmán.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Mano Menezes mostró una actitud distinta a la presentada en la reciente derrota frente a Estados Unidos. Perú adelantó sus líneas, presionó la salida mexicana y buscó generar peligro mediante centros y transiciones rápidas. Aunque durante los primeros minutos no consiguió ocasiones claras, mantuvo el control de las acciones.

Los goles que resultaron en empate

La insistencia peruana tuvo recompensa a los 26 minutos. Jairo Vélez, volante de Alianza Lima, recibió una oportunidad dentro del área y definió con categoría para vencer al arquero mexicano. De esta manera, la Bicolor consiguió ponerse 1-0 arriba y encontró confianza para sostener su propuesta durante el resto del primer tiempo.

Tras el gol, Perú adoptó una postura más cautelosa y apostó principalmente por los contragolpes. México intentó reaccionar y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al arco defendido por Pedro Gallese. Precisamente, el guardameta peruano fue determinante a los 38 minutos, cuando realizó una gran intervención para evitar el empate y mantener la ventaja.

La selección peruana llegó al descanso con el marcador a su favor y con una imagen mucho más sólida. Sin embargo, la historia cambió rápidamente en el complemento. Apenas a los 49 minutos, Víctor Guzmán aprovechó una desconcentración de la defensa peruana y conectó un cabezazo que terminó dentro del arco de Gallese para establecer el 1-1.

Luego del empate, Perú intentó recuperar la calma y volver a tener la posesión del balón. No obstante, México ganó terreno con el paso de los minutos y comenzó a buscar el segundo tanto mediante constantes centros al área. La Bicolor evidenció desgaste físico y tuvo mayores dificultades para mantener la intensidad mostrada durante la primera mitad.

Aun así, el combinado nacional también contó con oportunidades para quedarse con la victoria. A los 69 minutos, Alex Valera estuvo cerca de marcar, pero el arquero Óscar García consiguió despejar su remate. Cerca del final, el delantero volvió a generar peligro con una tijera dentro del área, aunque el disparo terminó por encima del arco mexicano.

Finalmente, Perú sostuvo el empate y cerró su participación ante México con un 1-1. El resultado representa una recuperación luego de la goleada sufrida frente a Estados Unidos y permite al equipo de Menezes continuar evaluando variantes. Ahora, la Bicolor deberá enfocarse en su siguiente compromiso de esta fecha FIFA, ante Canadá, programado para el sábado 3 de octubre.