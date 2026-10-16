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Partidos de HOY, viernes 16 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, viernes 16 de octubre, llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1 de Perú, LaLiga de España, la Serie A, la Bundesliga, el Clausura de Argentina, entre otros, tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, viernes 16 de octubre
Programación de partidos de hoy, viernes 16 de octubre (Composición Exitosa)

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/10/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este viernes 16 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.


Partidos de la Liga1 HOY

Comienza la décimopsegunda fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:

  • 1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC — L1 MAX
  • 3:30 p.m. | Los Chankas vs. ADT — L1 MAX

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay un partido programado:

  • 2:00 p.m. | Deportivo La Coruña vs. Levante — DSports

Partidos de la Serie A HOY

Inicia la novena jornada del campeonato italiano, hay un partido programado:

  • 1:45 p.m. | Frosinone vs. Sassuolo — Disney+

Partidos de la Bundesliga HOY

FInaliza la quinta fecha del campeonato alemán, hay dos partidos programados:

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  • 1:30 p.m. | Eintracht Frankfurt vs. Colonia — ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay dos partidos programados de pronóstico reservado:

  • 5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs. Instituto — Disney+
  • 7:30 p.m. | Boca Juniors vs. Talleres — Disney+

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 31 de la primera divisón de Brasil, hay un partido programado:

  • 6:00 p.m. | Mirassol vs. Internacional — Fanatiz

Este viernes 16 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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