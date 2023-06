Juan Pablo Varillas: ¿Quién es Lorenzo Musseti el primer contrincante de nuestra raqueta nacional?

30/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El tenista italiano Lorenzo Musseti (15 ATP) será el primer rival del tenista peruano Juan Pablo Varillas (60ATP), según el último sorteo realizado esta mañana por los miembros de la organización de Wimbledon 2023. Hoy conoceremos quién es este deportista.

Perfil de Musetti

El tenista Lorenzo Musetti es procedente de Italia, tiene 21 años de edad y debutó oficialmente en la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) en el 2019, a los 17 años de edad.

Su estilo de juego es diestro y revés de una mano. El deportista italiano manifestó que se inspiró en 'Roger Federer' para lograr dicha técnica. Además, aseguró que suele colocar muy bien sus servicios, pese a que los saques no sean "su fuerte". Asimismo, realiza un primer golpe previo al 'drive' de continuación lo que le permite enviar un revés de derecha a una mano.

Un aspecto a resaltar del desempeño de Musetti es su capacidad de cerrar partidos frente a sus oponentes.

En cuanto a su carrera tenística, ha sido sobresaliente en torneos juniors entre Futures y Challengers, posteriomente hizo su ingreo a un tenis profesional con su debut en el 2019 en el ranking ATP. Su alta competitividad se vio demostrada en Master Roma 2020, donde partió de una 'qualy' y compitió hasta octavos de final del torneo (contra el alemán Dominik Koepfer).

Tras esta partiipación logró una considerable ubicación en el ranking mundial, logrando el top 200.

Lo relacionado a títulos, el joven deportista de la raqueta, cuenta con dos en la era ATP. El primero lo consiguió en la categoría 250 en Nápoles en octubre 2022. También consiguió otro reconocimiento en ATP 500 Hamburgo, desarrollado en julio de 2022.

En cuanto a las superficies, el número 15 ATP tiene experiencia en los campeonatos de tierra batida y pista dura. Sin embargo, estuvo preparándose en superficie de césped para enfrentarse en su primera contienda contra nuestro connacional Juan Pablo Varillas (60 ATP).

Buenos Aires ATP 250 o Argentina Open

Durante el mes de febrero de este año, se llevó a cabo el torneo de tierra batida o polvo de ladrillo en el país argentino. Allí nuestra primera raqueta se enfrentó contra Musseti en cuartos de final, donde el resultado fue favorable para el Perú.

El marcador quedó de manera cerrada en (6-4, 6-4), quedando así 2 set ganados a 0. Sin embargo, nuevamente se medirán en Wimbledon, una superficie que no es muy desarrollada por ambos deportistas, pero que de igual forma se han venido preparando para dar lo mejor de su técnica en los estadios 'All England Lawn Tennis' and 'Croquet Club'.

De esta manera, conocemos al tenista que enfrentará Juan Pablo Varillas en Wimbledon 2023: Lorenzo Musetti, quien ya tuvo un encuentro previo en el Argentina Open, con resultado favorable para el Perú.