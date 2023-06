Juan Pablo Varillas: Mañana arranca sorteo del cuadro masculino y se sabrá a quiénes enfrentará en Wimbledon

29/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Ya no falta nada para el debut de Juan Pablo Varillas en el torneo de hierba más esperado del año: Wimbledon 2023. Y es que mañana arrancará el sorteo del cuadro masculino que determinará contra quiénes se enfrentará durante dicho Grand Slam.

'Juanpi' y otros 126 tenistas del mundo conocerán a sus rivales este viernes a partir de las 10:00 a.m. (11:00 CET/ 09:00 GMT).

Sorteo

El sorteo permitirá conocer los cruces iniciales y pronosticar los rivales en las rondas finales de Wimbledon 2023. Así como también, medir el potencial de cada uno de los deportistas en cuanto a su rendimiento en las canchas.

El evento se llevará a cabo en la sala de prensa de All England Club y podrá ser visto desde la misma página web del torneo. No se deje sorprender porque no se retransmitirá desde ningún canal online, salvo excepciones dispuestas por el Grand Slam.

Juan Pablo Varillas puesto 60 ATP

El último lunes se informó sobre la nueva posición de nuestra raqueta nacional, puesto que anteriormente tras su grandiosa participación en Roland Garros 2023, había alcanzado la ubicación 61 dentro del ranking mundial.

Para que Varillas obtenga esta ubicación necesitó de 806 puntos, gracias a los 180 que obtuvo del torneo de arcilla realizado en el pasado mes de junio.

A una semana de Wimbledon, subió un puesto más, el mejor récord logrado por el deportista peruano en los años que se viene desempeñando en este deporte.

IPD informó nueva ubicación

El Instituto Peruano del Deporte dio a conocer el puesto 60 de 'Juanpi' a través de una publicación en sus redes sociales, allí destacó la valía de nuestra primera raqueta en miras de un nuevo torneo que sume a su carrera profesional.

"¡TOP 60 DEL MUNDO! Juan Pablo Varillas, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, figura en la 60° posición de la ATP y consigue el mejor ranking de su carrera a una semana del debut en Wimbledon", publicó en su cuenta oficial.

'Juanpi' en ranking de tenistas sudamericanos

El ranking de tenistas sudamericanos es liderado ampliamente por jugadores argentinos, ya que este deporte es muy bien cultivado, desarrollado y apoyado en el país del sur.

Sin embargo, Juan Pablo Varillas también tiene un lugar en el listado, ya que tuvo que trasladarse al país de 'Juan Martín del Potro! ('Delpo') para hacer realidad sus sueños e incursionar y competir en ligas de gran relevancia en este deporte.

Francisco Cerúndolo (19 ATP) - Argentina Nicolás Harry (28ATP) - Chile Tomás Etcheverry (32 ATP)- Argentina Sebastián Báez (44 ATP)- Argentina Juan Pablo Varillas (60 ATP) - Perú

De esta manera, Juan Pablo Varillas, el quinto tenista sudamericano y actual puesto 60 en el ranking ATP se encuentra a la espera del sorteo de Wimbledon 2023 para conocer a sus oponentes y lograr el primer lugar del torneo de hierba.