Jugador de Alianza Lima confía en el triunfo y ADVIERTE a Sporting Cristal: "Seguiremos en lo más alto"

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan este sábado 17 de agosto, por lo cual, un jugador blanquiazul no dudó en 'encender' los ánimos, asegurando estar confiado en el trabajo del equipo para seguir siendo líderes del Torneo Clausura.

El equipo blanquiazul se encuentra liderando la tabla de posiciones y su siguiente encuentro con la escuadra celeste es decisivo para cumplir con su objetivo de estar cada vez más cerca de ser campeones del torneo de la Liga 1.

Por ello, el aliancista Jhamir D'Arrigo no desaprovechó la oportunidad para lanzar una fuerte advertencia al equipo rival, alegando que siempre están preparándose para salir triunfantes y que, personalmente, da lo mejor de sí en la cancha para dar una alegría a todos los hinchas.

El cuadro Íntimo ha presentado algunas complicaciones en su directiva tras el reciente cambio de su entrenador Alejandro Restrepo por Mariano Soso, quien debutó en el partido contra ADT de Tarma, donde no les fue nada bien, terminando con un 0-0.

Con un nuevo planteamiento y estrategia, Alianza Lima busca ganar una mayor ventaja frente al resto de equipos como Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal, por ello D'Arrigo, espera tener la oportunidad de demostrar sus mejores habilidades como titular.

"Contra ADT me desempeñé muy bien, el profesor ya me conoce, y esperemos que sea un buen Clausura para todo el equipo. Desde que vino me implementó su idea y creo que está bien", concluyó ante las cámaras de Jax Latin Media.