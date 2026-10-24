Julián Álvarez se disculpa con la hinchada del Atlético de Madrid tras haber revelado querer irse del club

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, ofreció disculpas públicas a la afición colchonera tras manifestar su intención de abandonar la institución durante su participación en el Mundial 2026. Las declaraciones del atacante se produjeron luego de la victoria por 1-0 ante el Deportivo de La Coruña en el certamen local.

Disculpas a la afición colchonera y rectificación de sus declaraciones

El atacante argentino se refirió a las posturas expresadas el pasado 22 de junio, fecha en la que hizo público su interés por cambiar de equipo mientras disputaba la copa del mundo con la selección de Argentina.

"Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño", afirmó entonces.

A raíz de aquellos comentarios, la relación con el entorno del club español sufrió momentos de tensión durante el mercado de pases. Tras el reciente cotejo de liga, Álvarez abordó el tema ante los medios de comunicación de manera directa.

"Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial, la verdad es que fueron una equivocación por mi parte tanto en las formas como por el momento", dijo Julián tras la victoria 1-0 contra el Deportivo de La Coruña.

El futbolista reconoció la molestia generada en la hinchada rojiblanca por la oportunidad de sus pasadas declaraciones. Asimismo, el delantero comprendió el malestar de los simpatizantes considerando el respaldo brindado desde su llegada a la institución de Madrid.

"Entiendo el enojo de la gente, yo también como hincha me habría enojado y más por como me han bancado y me han apoyado siempre en todos estos años", añadió el delantero.

Evolución física y enfoque en los objetivos del plantel rojiblanco

Luego de aclarar la situación institucional, el atacante sostuvo que su prioridad actual se centra en rendir al máximo nivel bajo las órdenes del cuerpo técnico madrileño.

"Estoy trabajando para mejorar. Me siento mejor. En estos últimos partidos me he encontrado mejor tanto físicamente como con la pelota", aseguró el delantero del Atlético.

El internacional sudamericano resaltó el respaldo recibido por el vestuario rojiblanco durante el proceso de reincorporación a los trabajos competitivos. El apoyo de sus compañeros resultó clave para mantener la concentración en los compromisos deportivos de la temporada.

En ese sentido, Julián Álvarez proyecta continuar con su proceso de puesta a punto en el aspecto físico y futbolístico para consolidarse en el esquema titular del conjunto colchonero y revertir el distanciamiento con la afición rojiblanca a base de actuaciones sobre el terreno de juego.