Laporta sobre la crisis en Barcelona y la salida de Xavi: "Si no fuera él, ya lo habría destituido"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha dado su opinión sobre la salida de Xavi Hernández a final de temporada. Sus declaraciones son un golpe a la gestión del exjugador.

El medio RAC 1 ha podido hablar con la cabeza del club blaugrana, donde cuenta los detalles del cómo sucedió la conversación con Xavi, asegurando que él dio un paso al costado.

"Me lo dijo cuando bajé al vestuario tras el Villarreal. Fue sorprendente porque no lo teníamos previsto. Le escuché atentamente porque es una persona honesta, con una dignidad absoluta, quiere al Barça", confesaba el dirigente.

A su vez, describió lo mal que lo veía, y que también pensó que era mejor dejar ir al que será el técnico de los "Culérs" hasta final de temporada.

Sin embargo, una de las declaraciones que más resaltó del presidente catalán, fue que admitió que el caso de Xavi es una excepción, pues realmente sabe que no le dejaría pasar a otro entrenador lo que le pasó con el antiguo "6" del "Barça".

"Si no es Xavi, sí. No hubiese aceptado esta fórmula", haciendo referencia que probablemente no dejaría terminar la temporada a otro entrenador que no tenga la historia y relación del técnico con el club.

Ante la evidente crisis de juego del Barcelona, Xavi era consciente de que no podía dejar al club sin entrenador, a pesar de sentirse cansado al estar sentado en el banquillo blaugrana. Por lo que, como solución momentánea, le dijo a su jefe que lo mejor es que se quede hasta final de temporada.

Me dijo, dimito pero propongo seguir hasta final de temporada. Renuncio al año que me queda, me lo dijo así y eso se dignifica. Habló con tanta convicción... le dije que estamos para aguantar, si tenemos que luchar contigo, lo hacemos, por nosotros no quedará... y me dijo que no, que lo había pensado, que es lo mejor para el club y para los jugadores y que le hiciéramos caso", admitió con pena el presidente del club.