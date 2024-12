¡Lo CONFIRMA! Julio César Uribe REVELA acercamientos con la FPF tras renuncia de Juan Carlos Oblitas

En diálogo con Exitosa, Julio César Uribe confirmó acercamientos con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para asumir como director deportivo tras la salida de Juan Carlos Oblitas. El 'diamante negro' no descartó que pueda obtener el cargo, resaltando su interés por realizar cambios transcendentales dentro del 'deporte rey' en nuestro país.

En el programa Exitosa Deportes, el ex entrenador de la Selección Peruana indicó que sí hubo un contacto con dirigentes de la FPF, avivando aún más la intriga respecto a su posible cargo dentro del plantel. No obstante, Uribe indicó que se encuentra paciente y que la decisión final la determinarán las personas indicadas.

A su vez, resaltó que considera ser capaz de mejorar la situación por la que atraviesa el fútbol peruano desde hace varios años. Para él, es fundamental corregir algunos aspectos no tan favorables que han perjudicado a la FPF.

En otro momento de la entrevista, se le consultó por las declaraciones de Oblitas, quien señaló que no lo escuchaban dentro de la FPF. Al respecto, Uribe sugirió que uno debe tomar decisiones frente a este tipo de circunstancias.

"Yo no me puedo poner en zapatos de otra persona, porque siempre me han respetado y han seguido mi directiva, siempre. Entiendo que si no hay respeto, simplemente no debes estar. Eso es lo que yo siempre he hecho; si no te toman en cuenta, tienes que saber retirarte", manifestó.