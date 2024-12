De mundialista a pastor: Alberto 'Mudo' Rodríguez es captado en misa evangélica bendiciendo a fieles (VIDEO)

Alberto Rodríguez es un nombre que infunde respeto en el futbolero nacional. Para muchos, se trata del mejor defensor del Perú en los últimos años, que pudo consagrar su carrera con la épica clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo y ya alejado de las canchas, el popular Mudo se dedica a algo muy diferente que su profesión deportiva: es pastor evangélico.

Junto a su esposa, Aicza Dávila, el exdefensor de la Blanquirroja se encarga de difundir la palabra de Dios en la Iglesia Bíblica Internacional Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores, transformación que ha sido bien recibida por sus hinchas, quienes recuerdan con cariño sus momentos como jugador de fútbol.

Este domingo 8 de diciembre, Rodríguez y su esposa brindaron una sesión religiosa en el Novotel del distrito de San Isidro. Entre los asistentes se observó al también jugador de fútbol, Alexi Gómez, quien finalizó la temporada de la Liga 1 vistiendo la camiseta del Club Sport Huancayo de Junín.

"Yo soy tu padre, dice Dios. Y eres mi hijo, del cual yo tengo complacencia, dice Dios. Eso es poderoso. Ahí Dios va a desatar aún, por cuanto no lo has visto, pero has creído en Él", se escucha pronunciar al defensor en un video difundido en las redes sociales.