Juan Manuel Vargas acerca del incidente con Andrés Mendoza: "No me presto para el show"

El pasado 29 de noviembre, Juan Manuel 'el Loco' Vargas y Andrés 'el Cóndor' Mendoza protagonizaron un lamentable incidente en la Copa Leyendas Fútbol 7. En el partido entre Universitario y Sporting (referencia al clásico U-Cristal), el jugador del cuadro crema le propinó una cachetada al exdelantero, argumentando que este le había metido un 'codazo' en la cara en la jugada previa.

Pese a que ambos jugadores fueron tranquilizados por sus compañeros y el incidente no pasó a mayores, el exdefensor se pronunció acerca de dicho episodio en el canal de Youtube, Playzon Sports. El Loco indicó que lamenta su reacción, pero indicó que el que está dentro del mundo del fútbol sabe que son cosas que pasan.

"Lo que pasó el viernes pasado fue una anécdota que no es bonita. No es agradable para la gente que va a vernos a nosotros, los exfutbolistas. No es un buen espectáculo, no es una buena imagen porque hay madres de familia, hay parejas, hay niños, pero quienes hemos jugado fútbol sabemos cómo es el tema", indicó el exlateral de la Fiorentina.